Ayakta alkışlandı

Kıbrıs Tiyatro Festivali, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “Büyük Romulus” adlı oyunla başladı. Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen festivalin açılışı, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde (YDÜ AKKM) gerçekleştirildi.

Ülkenin en büyük ve en köklü tiyatro organizasyonlarından biri olan Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin açılış gecesinde, yönetmenliğini Barış Erdenk’in üstlendiği “Büyük Romulus” oyunu tiyatroseverlerle buluştu. Gösterimi, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bazı belediye meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever izledi.

Festival kapsamında sahnelenen oyunun ardından Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut tarafından, İstanbul Devlet Tiyatrosu adına Erşan Utku Ölmez’e festival plaketi takdim edildi.

Görkemli bir başlangıç yaptı

Friedrich Dürrenmatt’ın kaleme aldığı eser, Roma İmparatorluğu’nun son günlerini konu alırken, kahramanlık, iktidar ve sorumluluk kavramlarını alışılmışın dışında bir bakış açısıyla ele alıyor.

Oyun, savaşı sona erdirmek amacıyla eylemsizliği tercih eden bir hükümdarın hikâyesini sahneye taşıyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun geniş oyuncu kadrosuyla sahnelediği tek perdelik yapım, festivalin açılışına görkemli bir başlangıç yaptı.

Festival kapsamında “Büyük Romulus”, 3 Haziran’da Gazimağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KUKOM), 5 Haziran’da ise Girne Amfi Tiyatro’da sahnelenecek.Festival biletleri kibrisbiletcim.com internet sitesi ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebiliyor. Festival programı ve diğer oyunlarla ilgili ayrıntılı bilgiye ise Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve festivalin resmi iletişim kanallarından ulaşılabiliyor.