Detaylı inceleme yapıldı

İskele Belediyesi ile Çevre Koruma Dairesi ekipleri, bölgede faaliyet gösteren atık su arıtma tesislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde tesislerin teknik yeterliliği, çalışma performansı ve çevre mevzuatına uygunluğu incelendi.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; belediyenin Çevre ve Sağlık Bölümü ekipleri, Çevre Koruma Dairesi uzmanının da katılımıyla İskele bölgesindeki atık su arıtma tesislerinde kapsamlı kontroller yaptı.

Denetimlerde tesislerin mevcut kapasitesi, işletme koşulları, atık su arıtma süreçlerinin etkinliği ve yürürlükteki çevre mevzuatına uygunluğu değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen eksiklikler ve alınması gereken önlemler konusunda işletme yetkililerine gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, atık suların çevreye zarar vermeden arıtılmasının, yer altı su kaynaklarının korunmasının ve halk sağlığının güvence altına alınmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Bu amaç doğrultusunda denetim faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürüldüğü ifade edildi.

Dere yataklarında gerekli temizlik çalışması yaptırıldı

Öte yandan, çevre temizliği çalışmaları kapsamında bölgedeki dere yataklarında da temizlik çalışmaları gerçekleştirildiği kaydedildi. Yetkililer, çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir yaşam alanının oluşturulması amacıyla denetim ve temizlik çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

