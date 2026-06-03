AB’den güçlü destek

Güney Kıbrıs ile Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin 150 milyar euroluk Avrupa için Güvenlik Eylemi (SAFE) programı kapsamında ülkenin finansmana erişimini sağlayacak kredi anlaşmasını imzaladı.

Anlaşma, Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos ile Avrupa Birliği Savunma Komiseri Andrius Kubilius tarafından imzalandı. Kubilius, Avrupa Birliği desteğinin kısa süre içinde Kıbrıs’ın askeri ve savunma sanayi kapasitesine ulaşmaya başlayacağını ifade etti.

İmzalanan anlaşmayla birlikte Kıbrıs, SAFE programı kapsamında kredi anlaşması imzalayan altıncı Avrupa Birliği üyesi ülke oldu. Daha önce Polonya, Litvanya, Hırvatistan, Romanya ve Belçika’nın da benzer anlaşmaları imzaladığı belirtildi.

Polonya’nın program kapsamında en yüksek fonu alan ülke olduğu, yaklaşık 44 milyar avroluk tahsisattan 6,5 milyar euroluk ilk dilimi aldığı aktarıldı.

Kıbrıs’a ise SAFE programı çerçevesinde bir milyar avronun üzerinde finansman sağlanacağı bildirildi. Savunma Bakanı Vasilis Palmas, söz konusu kaynağın 2030 yılına kadar Ulusal Muhafızların önceliklerini karşılayacak askeri teçhizatın temininde kullanılacağını açıklamıştı.

Avrupa Birliği yetkilileri, SAFE programının üye ülkelerin savunma kapasitesini artırmayı, ortak tedarik mekanizmalarını güçlendirmeyi ve Avrupa savunma sanayisinde teknolojik gelişimi desteklemeyi amaçladığını belirtiyor.

Kıbrıs’ın yatırım planının Şubat ayında Avrupa Birliği Konseyi tarafından onaylandığı, dönemin Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides’in ise SAFE programını önemli bir finansal araç olarak nitelendirdiği ifade edildi.

Yetkililer, Kıbrıs’ın program kapsamında fon onayı alan ilk ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

