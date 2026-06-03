Ekonomik ve stratejik

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ülkeye doğal gaz getirilmesi süreci tartışıldı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, fosil yakıtla elektrik üretiminin yüksek maliyetlere neden olduğunu ifade ederek, enerjide dönüşümün şart olduğunu dile getirdi. Bakan Arıklı, bu kapsamda Türkiye’den KKTC’ye doğal getirilmesi projesinin hayata geçirileceğini belirtti. Arıklı, “Ülkemiz için stratejik ve ekonomik kazanım olacak” dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, hükümetin süreci yeterince şeffaf ve planlı yönetemediğini savundu.

Önemli bir fırsat

“Ülkeye Doğalgaz Getirilmesi Süreci” konulu güncel konuşma yapan Şahiner, doğal gazın ülke ekonomisi ve enerji sektörü açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Enerji maliyetlerinin düşürülmesi açısından doğal gazın ciddi katkı sağlayabileceğini belirten Şahiner, böylesine önemli bir projenin kamuoyuna yeterli açıklama yapılmadan duyurulduğunu savundu.

Altyapı ve hazırlıklar eksiksiz tamamlanmalı

Sürecin hükümet tarafından ciddiyetle yönetilmediğini ileri süren Şahiner, Haziran ayında imzalanacağı belirtilen bir protokolden söz edildiğini ancak ilgili kurumların süreç içerisindeki rolüne ilişkin yeterli bilgi verilmediğini kaydetti. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın projedeki konumunu sorgulayan Şahiner, doğal gazın ülkeye ulaşmasına kadar gerekli altyapı ve hazırlıkların eksiksiz tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Elektrik maliyetleri ciddi yük

Elektrik maliyetlerinin halk üzerinde ciddi yük oluşturduğunu belirten Şahiner, doğal gazın devreye girmesiyle birlikte Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Veri temelli enerji yönetimi ve uzun vadeli enerji stratejilerine ihtiyaç bulunduğunu kaydeden Şahiner, yatırımların gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Şahiner’in eleştirilerine yanıt veren Maliye Bakanı Özdemir Berova ise muhalefetin iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Doğal gaz projesine ilişkin çalışmaların uzun süredir Başbakan ve hükümet ortakları tarafından yürütülen temasların sonucu olduğunu belirten Berova, sürecin planlı şekilde ilerlediğini ifade etti. Doğal gazın ülkeye ulaşması halinde ilk kullanım alanının elektrik üretim tesisleri olacağını söyleyen Berova, daha sonraki aşamalarda turizm sektörü, sanayi bölgeleri ve konut kullanımının da hedeflendiğini belirtti. Berova, gerekli dağıtım şebekelerinin planlanması için çalışmalar yapılacağını söyledi. Başbakan’ın projeyi medyadan öğrendiği yönündeki iddiaları da reddeden Berova, protokol hazırlıklarının sürdüğünü ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Haziran ayı içerisinde gerçekleştirmesi beklenen KKTC ziyareti sırasında projenin daha somut hale geleceğini ifade etti.

2028 yılında devreye alınacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da konuşmasında, fosil yakıtla elektrik üretiminin yüksek maliyetlere neden olduğunu belirterek, enerji dönüşümünün kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Avrupa Birliği’nin 2030 yılı itibarıyla fuel oil kullanımına yönelik kısıtlamalar getireceğini hatırlatan Arıklı, Güney Kıbrıs’ın bu nedenle çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Projeye ilişkin teknik detayları paylaşan Arıklı, Alanya’dan başlayarak KKTC’de Teknecik Elektrik Santrali’nin bulunduğu bölgeye veya belirlenecek başka bir noktaya ulaşacak yaklaşık 97 kilometrelik bir doğal gaz boru hattının planlandığını açıkladı. İmzalanacak protokolün, yürütülecek kapsamlı çalışmaların ayrıntılarını içereceğini belirten Arıklı, mühendislik çalışmalarının 2026 yılı içerisinde tamamlanmasının, projenin ise 2028 yılında devreye alınmasının hedeflendiğini söyledi.

Stratejik önem taşıyor

Yaklaşık 700 milyon dolar maliyet öngörülen projenin yalnızca KKTC için değil, bölge açısından da stratejik önem taşıdığını belirten Arıklı, ilerleyen dönemde Doğu Akdeniz’de bulunabilecek doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasına da imkan sağlayabileceğini ifade etti. Projeyi “barış köprüsü” olarak nitelendiren Arıklı, konunun siyasi tartışmaların ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, doğal gaz hattının ülkeye önemli ekonomik ve stratejik kazanımlar sağlayacağını söyledi.

Öte yandan CTP Milletvekili Ongun Talat, gündemde bulunan “Enerji Politikalarında Şeffaflık ve Ortak Akıl Zorunluluğu” başlıklı konuşmasını geri çektiğini açıkladı. Talat, projeye ilişkin ayrıntıların netleşmesinin ardından değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.