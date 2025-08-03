‘Yok denecek kadar az’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk sanayisinin ihracat kapasi-tesinin oldukça yetersiz olduğunu belirterek, “İhracatın ithalatı karşılama oranı yalnızca yüzde 6 sevi-yesinde. Bu, sanayide ne kadar geri kaldığımızın göstergesidir” dedi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın genel kurulunda konuşan Erhürman, ihracatın toplamda 176 milyon dolar civarında olduğunu, hedeflenen yüzde 35’lik seviyeye ulaşmak için yıllık ihracatın bir milyar doları bulması gerektiğini söyledi. Güney Kıbrıs’ın 138 ülkeye ihracat yaptığını, Kuzey Kıbrıs’ın ise sadece 18 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Erhürman, “Bu 18 ülke içinde Türkiye, yüzde 70 ile en bü-yük paya sahip. Yüzde 10’u Yeşil Hat üzerinden Güney Kıbrıs’a gidiyor. Geri kalanı ise yok denecek ka-dar az” ifadelerini kullandı.

Sanayicilerin en büyük sorunlarının başında personel ve enerji maliyetlerinin geldiğini belirten Erhür-man, 2011 yılında yüzde 28,6 olan enerji teşvik oranının bugün yüzde 1’e kadar düştüğüne dikkat çekti. Bu şartlara rağmen başarı elde eden sanayicileri “sihirbaz” olarak niteleyen Erhürman, “Bu ko-şullarda üretmek gerçekten büyük bir başarıdır” dedi.

Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan’ın ortak enerji projesine de değinen Erhürman, bu projenin tamam-lanması durumunda rekabet koşullarının daha da ağırlaşacağını ifade etti. “Sanayicinin hangi alanda, ne zaman, hangi teşviki alacağını bilmesi gerekiyor” diyen Erhürman, vizyoner ve planlı bir yaklaşımın şart olduğunu vurguladı.

