Yıl sonu hedefi 1.5 milyon

Türk Hava Yolları ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ‘Ada Kıbrıs’ projesine destek projesi çerçevesinde son bir ayda 550 seferle yaklaşık 100 bin turisti Kuzey Kıbrıs'a taşıdıklarını söyledi. Bolat, "Hedefimiz yıl sonu itibarıyla Kuzey Kıbrıs'a ulaştıracağımız turist sayısını 1,5 milyona çıkarmaktır" dedi.

THY, AJet ve THY ekosisteminde bulunan SunExpress’le birlikte KKTC’ye haftada 200 sefer düzenlediklerini anlatan Bolat, THY'nin İstanbul ve Antalya’dan haftada 70, AJet'in Sabiha Gök-çen Havalimanı'ndan, Esenboğa ve Çukurova havalimanlarından haftada 89, SunExpress'in An-talya, Adnan Menderes ve Çukurova havalimanlarından haftada 41 uçuş gerçekleştirdiğini belirt-ti. THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Ada Kıbrıs" projesine destek protokolünü imza-ladıkları 7 Temmuz'dan bugüne kadar düzenlenen 550 seferle yaklaşık 100 bin turisti Kuzey Kıbrıs'a ulaştırdıklarını belirtti.

550 seferle 100 bin turist

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, AJet ile "Ada Kıbrıs" projesine destek protokolünü imzaladıkları 7 Temmuz'dan itibaren geçen sürede 550 seferle yaklaşık 100 bin turisti Kuzey Kıbrıs'a taşıdıklarını açıkladı.

İlk bir aylık sonuçların önemine dikkati çeken Bolat, "Hedefimiz yıl sonu itibarıyla Kuzey Kıbrıs'a ulaştı-racağımız turist sayısını 1,5 milyona çıkarmak." dedi.

Bolat, bununla birlikte THY, AJet ve THY ekosisteminde bulunan SunExpress ile birlikte KKTC’ye hafta-da 200 sefer düzenlediklerinin altını çizerek, THY'nin İstanbul ve Antalya’dan haftada 70, AJet'in Sabi-ha Gökçen Havalimanı'ndan, Esenboğa ve Çukurova havalimanlarından haftada 89, SunExpress'in Antalya, Adnan Menderes ve Çukurova havalimanlarından haftada 41 uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.

İstihdam olanağı yarattık

"Ada Kıbrıs" projesi kapsamında imzaladıkları protokolün, sadece erişilebilir ulaşım olanağı sunmadı-ğına değinen Bolat, "Bu protokol ile 'Yavru Vatan'daki gençlerimize iş fırsatı sağladık. Şimdiye kadar 60 KKTC’li gencimizi AJet bünyesinde istihdam ettik, bu istihdam süreci devam edecek. Ada Kıbrıs logolu 2 uçağımızla projenin tanıtımına da büyük katkı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ahmet Bolat, projenin global ölçekte de tanınması için önemli bir adım attıklarına işaret ederek, 4 Ağustos Pazartesi günü Londra’da "Ada Kıbrıs" için bir tanıtım etkinliği yapacaklarını anlattı.

Bunun yanında hizmet ihracatında aktör olan iş, kültür ve sanat camiasının önemli temsilcilerinin de bu projeye katkı sunmalarına öncülük ettiklerini vurgulayan Bolat, Londra’daki tanıtım programına Hizmet İhracatçıları Birliğinden geniş bir heyetin katılacağını bildirdi.

Özel indirimli fiyatlar ve fırsatlar sunacağız

Bolat, Londra'da düzenlenecek lansman ile ilgili detayları da paylaştı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın ev sahipliğinde THY ve AJet’ten yöneticilerinin de katılımıyla söz konusu programı gerçekleştireceklerini belirten Bolat, "Etkinlikle, KKTC’nin yabancı turistler için de cazibe mer-kezi haline gelmesi için farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler için de KKTC’ye erişilebilir ulaşım olanaklarını artıracağız. AJet uçuşları ile Londra’dan KKTC’ye seyahat-lerde özel indirimli fiyatlar ve fırsatlar sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Londra-Lefkoşa gidiş dönüş bilet ücretlerinin 250 pound olacağını açıklayan Bolat, Londra’dan KKTC’ye yapılacak İstanbul aktarmalı uçuşlar ile KKTC ile Avrupa arasında bir hava köprüsü kuracakla-rını belirtti.

Bolat, KKTC’yi sadece bir destinasyon olarak görmediklerini ifade ederek, Kuzey Kıbrıs'a turist getir-menin yanı sıra sosyal sorumluluklar da yüklendiklerinden bahsetti.

THY olarak, KKTC makamları ile geçen günlerde "Gazi ve Şehit Yakınları Protokolü" imzaladıklarını belir-ten Bolat, "Yaklaşık 30 bin kişiden oluşan KKTC şehit yakınları ve gazilerine yüzde 50 indirim sağlama-ya başladık. Önümüzdeki dönemde de KKTC’de okuyan öğrencilerin ailelerine indirimli bilet kampan-yası düzenlemeyi planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Binlerce turisti erişilebilir fiyatlarla KKTC’ye taşıyacağız

Ahmet Bolat, KKTC ile olan güçlü bağların kendilerini "Ada Kıbrıs" projesinde aktif rol oynamaya teşvik ettiğine değinerek, bu nedenle projeyi yalnızca bir tanıtım hamlesi olarak görmediklerini, aynı zaman-da Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşliğin ve ortak kaderin somut bir göstergesi olarak kabul ettiklerini ifade etti.

Bolat, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Biz, KKTC’nin kendine has ada kültürünü, eşsiz doğasını, tarihi mirasını ve gastronomik zenginliklerini uluslararası turizm arenasında hak ettiği yerde olmasını arzuluyoruz. Kuracağımız güçlü hava korido-ruyla, binlerce turisti erişilebilir fiyatlarla KKTC’ye taşıyacağız."

THY ve AJet'in "Ada Kıbrıs" projesine desteklerini içeren protokol, 7 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'ta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat tarafından imzalanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2025, 02:05