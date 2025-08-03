Çözüm önerileri sunuldu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) dün gerçekleştirilen 39’uncu genel kurulunda, enerji maliyetleri ve çözüm önerileri ana gündemi oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’den KKTC’ye kabloyla elektrik getirilmesinin en sağlıklı sistem olduğunu belirterek, enerji sorununun iki devletin işbirliğiyle kökten çözülebileceğini vurguladı.

Genel kurulda konuşan Tatar, dünyanın içinde bulunduğu zorlu süreçte maliyetlerin yükseldiğine dikkat çekti.

Hükümetin sektöre destek sağlamaya çalıştığını kaydeden Tatar, KKTC’nin en büyük şansının Türkiye ile güçlü bağları olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan’ın enerji projelerini ise sürdürülebilir ve sağlıklı bulmadığını belirtti.

Tatar, sanayicilere, ülkesine korkmadan yatırım yapması, istihdam sağlaması çağrısında bulundu.

Ülkeye yapılacak teknoloji yatırımlarına da işaret eden Tatar, fiber optik yatırımının da, izolasyonlara rağmen dünyaya bir meydan okuma olacağını kaydetti.

Üstel: Güneş enerjisi sistemi maliyetleri düşürecek

Başbakan Ünal Üstel ise enerjide verilen teşvikin günün koşullarına göre yeterli olmadığının doğru olduğunu ve gözden geçirileceğini vurguladı. Üstel, enerjide yaşanan sıkıntıların Ekonomi ve Enerji Bakanı ile ilgili kişilerin sorunun çözümü yönünde çalışmalar yaptığını kaydetti.

Sanayiciye prim desteklerin devam ettiğini ve sanayiciye özel düşük faizli kredi paketlerini genişletmek ve yeni KOBİ desteklerini devreye sokmak için hazırlıkların sürdüğünü belirten Üstel, dijital dönüşüm için yazılım ve otomasyona hibe desteği sağlamak adına yapılan çalışmaların da sonuna gelindiğini söyledi.

Amcaoğlu: Maliyetleri azaltmak için çaba harcıyoruz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise bakanlık bünyesinde yürütülen teknolojik altyapı çalışmalarına değindi.

Akaryakıt otomasyon sistemiyle enerji kullanımının anlık takip edildiğini belirten Amcaoğlu, maliyetlerin azaltılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Kamacıoğlu: Yenilenebilir enerji projeleri şart

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ise zor koşullara rağmen Kıbrıs Türk Sanayi’sinin gelişmeye devam ettiğini söyledi. Yenilenebilir enerji projeleri ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi için yapılan çalışmalara dikkat çeken Kamacıoğlu, yerli üretimi koruyan enerji politikalarının önemine vurgu yaptı.

Ali Kamacıoğlu, ülke sanayisinin daha rekabetçi ve dışa açık olabilmesi için elektrik muafiyetinin daha yüksek rakamlara çıkartılması gerektiğini belirterek, yerli üretimi koruyan enerji politikalarının geliştirilmesinin önemini işaret etti.

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2025, 01:58