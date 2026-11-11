3 ay zaman istedi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, beraberindeki milletvekili adaylarıyla birlikte Güzelyurt Ticaret Lisesi’ni ziyaret ederek eğitim alanında yaşanan sorunları gündeme taşıdı. Çeler, hükümete gelmeleri halinde okulların altyapı eksikliklerinin giderilmesi için ilk 90 gün içerisinde somut adımlar atacaklarını açıkladı.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre; ziyarette eğitim sisteminin genel sorunları, okulların fiziki koşulları, öğretmen eksiklikleri ve öğrencilerin karşılaştığı güçlükler ele alındı.

Eğitimde yıllardır biriken sorunların artık ertelenemeyeceğini belirten Çeler, eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının karşılanmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

TDP’nin İlk 90 Gün Acil Eylem Planı hakkında bilgi veren Çeler, hükümete gelmeleri halinde okullardaki altyapı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla 7 ila 21 gün içerisinde Acil Tedarik Fonu oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, güvenli okul ortamlarının oluşturulması ve öğretmenlerin yaşadığı sorunların çözülmesinin önemine dikkat çeken Çeler, çocukların geleceğinin belirsizliğe terk edilemeyeceğini belirtti.

Çeler, “Çocuklarımızın geleceğini belirsizliğe terk edemeyiz. Eğitimde kaybedecek zamanımız yok. Biz sorunları yalnızca konuşmaya değil, çözmeye geliyoruz.” ifadelerini kullandı.

