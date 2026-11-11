‘Dönüşüm sağlanacak’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Adım Adım Eğitimde Dönüşüm” programını kamuoyuyla paylaştı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülkenin artık planlı bir yönetime geçmesi gerektiğini belirterek, eğitimde bilimsel, laik, çağdaş ve kapsayıcı bir anlayışı hayata geçireceklerini söyledi.

KTAMS Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İncirli, eğitim sistemindeki sorunların çözümü için öğretmenler, sendikalar, aileler ve diğer paydaşlarla iş birliği yapacaklarını ifade etti.

İncirli, hükümete gelmeleri hâlinde eğitim alanında atacakları adımları şöyle sıraladı:

CTP'nin eğitim alanındaki hedefleri

1. Nüfus sayımı: Ülkenin ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi ve eğitim planlamasının sağlıklı yapılması için nüfus sayımı gerçekleştirmek.

2. Eğitim bütçesi: Eğitime ayrılan finansal kaynakları artırmak.

3. Okul altyapısı: Okulların fiziki koşullarını güçlendirmek ve okul standartlarını belirlemek.

4. Öğretmenlerin sorunları: Geçici öğretmenlik sorununu çözmek, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek.

5. Tam gün eğitim: Tam gün eğitim konusunda hazırlıkları tamamlayarak haftada bir gün uygulanmasına yönelik çalışma yapmak.

6. Mesleki eğitim: Mesleki eğitime katılım oranını yüzde 50'ye çıkarmak ve çıraklık eğitim merkezleri açmak.

7. Özel eğitim: Özel eğitimi öncelikli alanlardan biri hâline getirmek ve özel gereksinimli bireylerin eğitimiyle ilgili eksik tüzükleri tamamlamak.

8. Kolejler: Kolejleri kapatmamak ve kolej sınavlarını sürdürmek. Sınav baskısını azaltacak ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturmak.

9. Atatürk Öğretmen Akademisi: Akademinin kimliğini, kültürünü ve tarihsel önemini koruyarak geliştirmek; ana dal ve yan dal programları oluşturmak.

10. Eğitimde siyasi baskı: Eğitim sistemini siyasi müdahalelerden arındırarak bilimsel ve planlı bir yönetim anlayışını hâkim kılmak.

11. Akran zorbalığı: Okullarda akran zorbalığıyla mücadele programı başlatmak.

12. Öğretmenler Yasası: Öğretmenler Yasası ve Öğretmenler Sınav Tüzüğü'nü yeniden yapılandırmak.

13. Yükseköğretim: Yükseköğretim Yasası'nı güncellemek.

14. Mesleki yeterlilik: Mesleki Yeterlilik Kurulu oluşturmak.

15. Okullaşma planı: Ülke genelinde okullaşma planı hazırlamak ve Kamu Okulları Gelişim Çerçevesi Projesi'ni hayata geçirmek.

16. İzleme kurulları: Eğitim politikalarının uygulanmasını takip etmek amacıyla izleme kurulları oluşturmak.

İncirli, eğitimde alınacak kararların paydaşlarla istişare edilerek ve hazırlıklar tamamlandıktan sonra hayata geçirileceğini vurguladı.

İncirli’nin temasları

Öte yandan İncirli öncülüğünde Değirmenlik’te sosyal destek merkezlerini ziyaret ederken, Girne’de de partililer ve yurttaşların katılımıyla dayanışma gecesi düzenledi.

CTP heyeti, Merkez Değirmenlik Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık ve Sosyal Destek Şubesi’ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerde merkezlerden yararlanan yurttaşlarla da bir araya gelen İncirli, Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yaşlılarla sohbet etti ve düzenlenen spor etkinliklerine katıldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, yeni dönemde sosyal destek ve bakım hizmetlerine öncelik vereceklerini vurguladı.

Öte yandan CTP Girne İlçesi ve Gençlik Örgütü iş birliğinde Girne’de düzenlenen dayanışma gecesinde partililer ve yurttaşlar bir araya geldi. Gecede partililer yeni dönemi coşku ve heyecanla karşıladı.