Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, partisinin milletvekili aday tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, 6 Aralık milletvekilliği seçimlerinin ülke, halk ve devlet açısından bir kader seçimi olduğunu söyledi.

HP, 6 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek milletvekilliği genel seçimleri öncesinde altı ilçeden belirlediği 50 milletvekili adayını Lefkoşa’da düzenlenen şölenle kamuoyuna tanıttı. HP Genel Başkanı Kudret Özersay, seçimleri “ülkemiz, halkımız ve devletimiz için kader seçimi” olarak nitelendirdi.

Halkın Partisi, 6 Aralık’ta yapılacak milletvekilliği genel seçimleri öncesinde seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Lefkoşa Grand Pasha Hotel’de düzenlenen aday tanıtım şöleninde, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele, Güzelyurt ve Lefke olmak üzere altı ilçeden toplam 50 milletvekili adayı tanıtıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda partinin seçim sürecine yönelik hazırladığı tanıtım videoları da gösterildi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay,6 Aralık seçimlerinin yalnızca siyasi partiler arasında bir tercih olmadığını, ülkenin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu söyledi.

Seçimlerde halkın iki farklı siyasi anlayış arasında tercih yapacağını belirten Özersay, bazı siyasi partilerin yolsuzluk, rüşvet ve sahtekârlık iddialarıyla gündeme geldiğini ileri sürdü. Özersay, Halkın Partisi’nin yolsuzluklara karşı mücadele ettiğini ve somut sonuçlar elde etmeyi hedeflediğini belirterek seçmenlere tercihlerini bu doğrultuda yapmaları çağrısında bulundu. Siyasi partilerin geçmişteki uygulamalarını da eleştiren Özersay, 6 Aralık seçimlerinin mevcut siyasi anlayışa yönelik bir hesap sorma fırsatı olduğunu söyledi. Meclis’teki bazı siyasi partilerin mali denetim ve seçim yasalarına ilişkin uygulamalarını eleştiren Özersay, geçmiş belediye seçimlerinde cinsiyet kotası, ara seçimlerde ise ikamet şartı konusunda yaşanan sorunları hatırlattı.

“Aday listemiz ülkenin mozaiğini yansıtıyor”

Halkın Partisi’nin aday listesinin toplumun farklı kesimlerini temsil ettiğini söyleyen Özersay, vatandaşların doğum yerlerine veya kökenlerine göre ayrıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Partinin eşitlik anlayışına dikkat çeken Özersay, aday kadrosunun ülkenin toplumsal mozaiğini yansıttığını belirterek tüm vatandaşların eşit olduğu anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Kıbrıs Türk halkının haklı davasına sahip çıktıklarını ifade eden Özersay, yolsuzluklara karşı mücadeleleri nedeniyle tehdit ve baskılarla karşılaştıklarını, buna rağmen mücadelelerini sürdürdüklerini kaydetti. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olduklarını ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceklerini belirten Özersay, halka Halkın Partisi’ne destek verme çağrısı yaptı.

Doğum günü hediyesi

Konuşmasında partisinin kuruluş tarihi ve seçim pusulasındaki sırasına da değinen Özersay, Halkın Partisi’nin 6 Ocak’ta kurulduğunu, seçimlerde oy pusulasının 6’ncı sırasında yer aldığını ve seçim tarihinin de 6 Aralık olduğunu hatırlattı. 16 Aralık’taki doğum günü öncesinde Kıbrıs Türk halkından destek isteyen Özersay, seçmenlere “6 Aralık’ta 6’ncı sıraya mühür istiyorum” sözleriyle seslendi. Adaylara seçim çalışmalarında bütün ülkeye ulaşmaları çağrısında bulunan Özersay, her köye, mahalleye ve toplumsal kesime giderek Halkın Partisi’ni iktidara taşımak için çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Etkinlik, altı ilçeden toplam 50 milletvekili adayının sahneye davet edilerek tanıtılması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Halkın Partisi’nin 50 milletvekili adayı

- Lefkoşa: Kudret Özersay, Teksen Köroğlu, Turgut Alas, Fevzi Tanpınar, Aral Moral, Ramadan Durmazer, Mert Taşkın, Mehmet Kermeoğlu, Fikret Alas, Aliye Özelsoylu, Fezile Gür, Ramadan Öcal, Namık Şahbudak, İsmail Bükülmez, Battal Tüzün, Devran Vudalı.

- Gazimağusa: Özbir Akbaşak, Özgür Vehit, Duygu Uzun, Cumali Sabah, Serhat Kotak, Berna Altunsoy, Süleyman Akmercan, Celal Sesli, Zeki Özgürkanlılar, Nigar Abu Hawıla, İzzet Derkan, Nazlı Çatak.

- Girne: Erek Çağatay, İzlem Gürçağ Altuğra, Yusuf Avcıoğlu, Seral Fırat, Neşe Anibal, Damla Çeribaşı Kasabalı, Muhammet Ercan, Bahar Akpınar, Kübra Tezcan, Ahmet Bayram Sefer, Gürbüz Gertik, Uğur Kıroğlu.

- İskele: Bediha Yasak Sürül, Havva Elkovan, Ersin Şemi, Sahar Alçıner, Sinan Erhan Gece.

- Güzelyurt: Servet Akacan, Berna İskifoğlu, Suna Tip.

- Lefke: Sever Şeb, Safure Deniz.