Yatak sayısı 860 olacak

Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi’nin lamasını yapıldı. Lansmana Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakanlar katıldı.

Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, projeye ilişkin sunum gerçekleştirdi. Kırbıyık, yeni hastanenin yatak sayısının 640, yoğun bakım yatak sayısının 220, poliklinik yatak sayısının 160 ve ameliyathane sayısının ise 24 olacağı kaydetti.

Bakan Kırbıyık da, 1.Etabına bu yıl başlanması planlanan Lefkoşa Devlet Hastanesi tamamlandığında kamu hastanelerinin toplam yatak kapasitesinin bin 850’ye ulaşacağını belirtti.

Kırbıyık, yeni hastanenin yatak sayısının 640, yoğun bakım yatak sayısının 220, poliklinik yatak sayısının 160 ve ameliyathane sayısının ise 24 olacağı kaydetti.

Kırbıyk, yeni hastanede 840 araç kapasiteli otopark olacağı bilgisini de paylaştı. Kırbıyık, 1. Etapta yatak sayısının 320 olacağını söyledi.

Kırbıyık, Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü Renevasyonu sonrasında ise hastanenin bünyesinde 456 yatak barındıran, a nitelikli sağlık hizmeti sunan bir sağlık kampüsüne dönüştürüleceğini söyledi. Kırbıyık, bu çalışmaların yeni hastanenin 1. Etap çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yürütüleceğini kaydetti.

