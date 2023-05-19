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THY’den kampanya

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Avrupa’dan Türkiye ve KKTC’ye uçuşlarda yüzde 25 indirim uygulanacak

THY’den kampanya
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Türk Hava Yolları (THY), Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda yüzde 25 indirimli biletleri satışa sundu. THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 18-22 Mayıs'ta alınacak biletler ile 18 Mayıs-30 Eylül 2023 tarihleri arasında Avrupa'dan Türkiye'ye yüzde 25 indirimle seyahat edilebilecek. Kampanya; Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, İsveç ve Danimarka çıkışlı, Türkiye ve KKTC Ercan Havalimanı varışlı gidiş-dönüş uçuşlar için geçerli olacak.
Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.
 

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023, 09:47
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