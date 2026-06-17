Şifresi ‘loser’

Evli olan erkek arkadaşıyla yaşadığı cinsel ilişkiyi kayda alarak, karısına gönderdiği iddia edilen Kıbrıslı Rum E.Z. (K-31) dün mahkemeye çıkarıldı.

Hakkında “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçlamasıyla soruşturma yürütülen zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi. Zanlının telefonunda şikâyete konu olan görüntülerin tespit edildiği açıklanırken, genç kadının polise verdiği ifadede erkek arkadaşının kendisini darp ettiği ve telefonuna el koyduğunu öne sürdüğü belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, Güney Kıbrıs’ta yaşayan zanlının, 2022 yılı Haziran ayında o dönem erkek arkadaşı olan V.A. ile birlikteliği sırasında çekilen video ve fotoğrafları Instagram uygulaması üzerinden V.A.’nın o dönem eşi olan H.A.’nın kullanımındaki hesaba gönderdiğini söyledi.

Polis, olayla ilgili şikâyetin 4 Ağustos 2025 tarihinde yapıldığını ancak zanlının ülkede bulunmaması nedeniyle soruşturmanın ilerletilemediğini belirtti. Zanlının, 6 Haziran 2026 tarihinde Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapmaya çalıştığı sırada tespit edildiğini kaydeden polis, hakkında daha önceden çıkarılan yakalama emri gereği tutuklandığını söyledi.

Uzman raporları bekleniyor

Soruşturmanın başlatılmasının ardından zanlının üç kez mahkemeye çıkarıldığını ve toplam 10 gün ek tutukluluk süresi alındığını ifade eden polis, bu süre içerisinde önemli araştırmalar yapıldığını anlattı. Zanlının kullanımındaki cep telefonunun emare olarak zapt edilerek DATA İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini belirten polis, şikâyetçinin cep telefonunun da incelemeye alındığını kaydetti.

Yapılan teknik incelemelerde, şikâyet konusu olan ses kayıtları ve videoların tespit edildiğini söyleyen polis, söz konusu kayıtların detaylı analizinin yapılabilmesi amacıyla DATA Ses İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini ifade etti. Polis, incelemelerin halen sürdüğünü ve uzman raporlarının beklendiğini belirtti.

Polis memuru ayrıca, zanlının cep telefonunda yapılan incelemelerde “loser” isimli bir klasör tespit edildiğini söyledi. Bu klasör içerisinde, zanlı ile V.A.’nın birlikteliği sırasında çekilen cinsel içerikli videoların bulunduğunu kaydeden polis, elde edilen verilerin soruşturma kapsamında incelendiğini ifade etti.

Darp edildim, telefonum zorla alındı

Polis, zanlının ifadesinde 2022 yılında V.A.’nın kendisini darp ettiğini ve cep telefonunu çaldığını öne sürdüğünü söyledi. Zanlının, bu olayla ilgili olarak Rum polisine de şikâyette bulunduğunu beyan ettiğini aktaran polis, söz konusu iddiaların doğruluğunun araştırılması amacıyla Bilgi Değişim Ofisi aracılığıyla ilgili makamlara yazı gönderildiğini belirtti.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını vurgulayan polis; incelenmesi gereken ses kayıtları, görüntüler ve beklenen teknik raporlar bulunduğunu ifade ederek zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekerek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

