350 Euro için yandı

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’tan aldığı yarım kilo uyuşturucu maddeyi Kuzey Kıbrıs’a ithal etmeye çalışan 40 yaşındaki Lütfi Olkan, Metehan Sınır Kapısı’nda yakalandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının kurye olduğunu itiraf ettiği, uyuşturucu maddeyi kuzeye getirmek ve istenen noktaya bırakmak için 350 Euro aldığını söylediği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 1 Mart 2024 tarihinde saat 20.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından güneyden gelerek Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen Zanlı Lütfi Olkan’ın kullanımındaki UD 589 plakalı aracın durdurulduğunu söyledi. Polis, araç içerisinde yapılan aramada, 500 gram ağırlığında hintkeneviri ve 350 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi aynı gün Güney Kıbrıs’tan bir şahıstan kuzeyde bir noktaya bırakmak için teslim aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının uyuşturucuyu güneydeki şahsın isteği üzerine kuzeyde belirlenen noktaya bırakmak için 350 euro aldığını açıkladı.

Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, ayrıca zanlının cep telefonunun inceleneceğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.