‘Zamanı geldi’

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın en gözde kapısı olan Lokmacı’yı ziyaret eden yabancı turist ve Kıbrıslı Rumların sayısı her geçen gün artıyor. Kuzeye geçerken uzun süre muhaceret kuyruğunda beklemek zorunda kalan ziyaretçiler, gümrük duvarının kaldırılması gerektiğini belirterek “iki taraf bu konuda gerekli adımları cesaretle atmalıdır” diyor.

Lokmacı’dan geçip, Arasta çarşısını dolaşan turistlerin önemli bir kısmı Büyük Han’da ve bölgedeki lokantalarda vakit geçirirken bol tarafından hatıra fotoğrafı çekti. Bir kısmı da hediyelik eşya aldı.

Muhaceret işlemi için uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını söyleyen ziyaretçiler “ya bu işlem tamamen sonlandırılmalı, ya da kolaylaştırılmalıdır” diyerek yetkililere mesaj gönderdi.

Arasta esnafı ise, kuzeyden hediyelik eşya alanlara Rum gümrüğünde sorun çıkarıldığını belirterek, İki Toplumlu Komite’nin bu sorunu ele alarak çözüm üretmesini istedi.



