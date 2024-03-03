Ömer KADİROĞLU
Girne-Lefkoşa ana yolunun Boğazköy civarında seyreden JA 539 plakalı araçta yangın çıktı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 15.45 raddelerinde, ana yolda seyir halinde bulunan Serkan Özbekoğlu’nun kullanımındaki JA539 plakalı jeep araçta, egzoz bölümündeki partikül filtresinin tıkanması sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İtfaiye söndürdü
Seyir halindeki bir jeep Boğazköy kavşağı yakınlarında aniden alev aldı
Ömer KADİROĞLU
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