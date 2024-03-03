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İtfaiye söndürdü

Seyir halindeki bir jeep Boğazköy kavşağı yakınlarında aniden alev aldı

İtfaiye söndürdü
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Ömer KADİROĞLU
Girne-Lefkoşa ana yolunun Boğazköy civarında seyreden JA 539 plakalı araçta yangın çıktı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 15.45 raddelerinde, ana yolda seyir halinde bulunan Serkan Özbekoğlu’nun kullanımındaki JA539 plakalı jeep araçta, egzoz bölümündeki partikül filtresinin tıkanması sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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