Eğitim ve sanat buluştu

Nejat British College (NBC) Girne Kampüsü’nde 5 Haziran Cuma günü düzenlenen Yıllık Sanat Sergisi, öğrencilerin yıl boyunca Görsel Sanatlar, Grafik Tasarım ve Tasarım Teknoloji derslerinde hazırladığı eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Kampüs içerisinde özel olarak hazırlanan sergi alanında öğrencilerin farklı teknikler kullanarak ortaya koyduğu resim, çizim, grafik tasarım ve proje çalışmaları sergilendi. Yıl boyunca yapılan akademik ve sanatsal çalışmaların bir yansıması olan eserler, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Sergide yer alan çalışmaların, öğrencilerin hem bireysel yaratıcılıklarını hem de derslerde edindikleri teknik bilgi ve becerileri ortaya koyduğu ifade edilirken, etkinlik boyunca kampüs ortamında renkli ve hareketli anlar yaşandı. Öğrencilerin özgün bakış açılarını yansıtan eserler, katılımcılar tarafından dikkatle incelendi.

Etkinlik kapsamında mezun öğrencilerden Atena tarafından gerçekleştirilen piyano dinletisi de programa ayrı bir anlam kattı. Dinleti, davetliler tarafından ilgiyle takip edilirken sergi atmosferine sanatsal bir bütünlük kazandırdı. Okul yönetimi, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, bu tür organizasyonların öğrencilerin sanatsal yönlerini geliştirmeleri, kendilerini ifade etmeleri ve özgüven kazanmaları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.