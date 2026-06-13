75 günde yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, eski sevgilisiyle beraber olduğu 5 video kaydını, internet ortamında yayarak özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla tutuklanan, bilgisayarı ile cep telefonlarında çocuk pornografisi içerikli çok sayıda görüntü bulunduğu da iddia edilen S.O.O.(E-21), dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı 75 günü geçmemek şartıyla, Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Ekren, zanlı S.O.O.’nun (E-21) 2023 ile 2026 yılları arasında, eski sevgilisiyle beraber olduğu 5 adet videoyu, internet ortamında yaydığı gerekçesiyle, 2 Haziran’da gözaltına alındığını ve evinde bulunan cep telefonlarıyla, bilgisayarın emare alındığını bildirdi. Cep telefonları ve bilgisayarda yapılan incelemelerde binlerce çocuk pornografisi içeren video bulunduğunu açıklayan polis, zanlının, konu videoları başka şahıslarla da paylaştığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın, kısmen tamamlandığını, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak olan ve mahkumiyeti halinde uzun süreli hapis cezası alma ihtimali bulunan zanlının, kaçma ihtimali olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının, 75 günü geçmemek şartıyla, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.