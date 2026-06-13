Adanın ortak sorunu

Suna ERDEN

Kıbrıs adasının iki kesiminde uyuşturucu ile mücadele kapsamında açıklanan son veriler, 2026’nın ilk yarısı tamamlanmadan ciddi bir artış yaşandığını ortaya koydu.

Güney Kıbrıs’ta yılın ilk 5 ayında ele geçirilen uyuşturucu miktarı 72 kiloya ulaşarak geçen yılın toplamını aştı.

Kuzey Kıbrıs’ta ise 9 Haziran’a kadar ele geçirilen uyuşturucu miktarı 20 kiloya yaklaşırken, 28 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Geçen yılın rakamlarına bakıldığında ise 72 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirilirken, 661 kişi hakkında işlem yapıldı.

Hem güneyde hem kuzeyde hintkeneviri ve kokain en çok ele geçirilen uyuşturucu türleri arasında ilk sıralarda yer aldı.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta yılın ilk 5 ayında ele geçirilen uyuşturucu miktarı geçen yılın toplamını geride bıraktı.

Rum Narkotik Şube Müdürü Hristos Andreu’nun Haravgi gazetesine yaptığı açıklamaya göre; Güney Kıbrıs'ta geçen yılın tamamında ele geçirilen uyuşturucu miktarı 52 kilo olarak kayıtlara geçti. Ancak 2026 yılının yalnızca ilk 5 ayında ele geçirilen uyuşturucu miktarı 72 kiloya ulaştı.

Yeni tür piyasada

Güneyde özellikle hintkeneviri ve kokain türü uyuşturucuların dolaşımında ciddi artış yaşandığı belirtilirken, Orta Doğu ve savaş bölgelerinden getirilen lcaptagon isimli sentetik uyarıcı maddenin de piyasaya girmeye başladığı bildirildi. Yetkililer, yılın ilk 5 buçuk aylık döneminde yaklaşık bin adet captagon hapı ele geçirildiğini açıkladı.

Kuzeydeki tablo

Kuzeyde ise 1 Ocak’tan 9 Haziran tarihine kadar gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 18 kilo 235 gram hintkeneviri, 952 gram kokain ve 655 adet MDMA hapı ele geçirildi. Uyuşturucu suçlarıyla bağlantılı olarak 28 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Geçen yılın tamamında 72 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirilirken, 661 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ocak ayında düzenlenen “Gün Batımı Operasyonu”nda 2 kilo 600 gram hintkeneviri ele geçirilirken, Lokmacı bölgesi yakınlarında gerçekleştirilen “Kangal Operasyonu”nda bir kilo 500 gram hintkeneviri, 465 adet uyuşturucu hap, 20 gram uyuşturucu olduğuna inanılan toz madde ve yeşil reçeteye tabi 112 hap bulundu.

Nisan ayında düzenlenen “Narko Takip” ve “Sessiz Takip” operasyonlarında ise toplam 4 kilo 596 gram hintkeneviri ile 622 gram kokain ele geçirildi. Mayıs ayında Çatalköy’de gerçekleştirilen bir başka operasyonda 280 gram hintkeneviri, 30 gram kokain ve 123 adet MDMA hapı bulundu.

Girne, İskele ve Gazimağusa’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Temiz Sokaklar Operasyonu” kapsamında 13 kişi tutuklanırken, son dönemin en dikkat çekici operasyonlarından biri olan “Hedef Operasyonu”nda tek seferde 9 kilo hintkeneviri ele geçirildi.