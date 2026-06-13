Vurgun miktarı arttı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında tutuklanan B.Y. (E-32), Y.B. (E-29) ve şirket direktörü V.B.E. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mail order sistemi ve sanal POS cihazı kullanılarak gerçekleştirilen işlemler sonucunda ilk etapta 5 milyon 700 bin TL vurgun yaptıkları iddia edilen zanlıların başkalarından hesaplarından çalınan para miktarı ile kullanılan kart bilgisi sayısı arttı. Zanlıların başkalarına ait 29 kart bilgisiyle 109 işlem yaparak 6 milyon 170 bin TL parayı KKTC’deki banka hesaplarına aktardıkları açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; B.Y. ve Y.B.’nin komisyon karşılığında 2026 yılı 21 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden, 29 kişiye ait kredi kartı bilgilerini kullanarak sahte ferdi kaza sigortası poliçeleri hazırladıklarını ifade etti.

Polis; sahte poliçelerin düzenlenmesinin zanlıların ardından mail order sistemi ve sanal POS cihazı kullanarak 109 işlem yaptığını ve 6 milyon 170 bin TL parayı KKTC’deki banka hesaplarına aktardıklarını açıkladı.

Şikayetçi sayısı arttı

Polis, B.Y.’nin adına poliçe düzenlenen kişilerle ilgili kredi kartı ve pasaport bilgilerini Y.B.’ye verdiğini, Y.B. ile şirket direktörü V.B.E.’nin ise bu bilgiler doğrultusunda sahte sigorta poliçeleri hazırladığını anlattı. Soruşturma kapsamında pasaport bilgileri kullanılan 4 kişi ile pasaport bilgileri paylaşılan bir kişinin tespit edilerek ifadelerinin alındığını kaydeden polis, söz konusu kişilerin poliçelerden haberlerinin olmadığını, pasaport bilgilerinin rızaları dışında kullanıldığını söylediklerini ve resmi olarak şikayetçi olduklarını açıkladı.

Vurgun listelendi

Polis, emare olarak alınan 7 cep telefonunda yapılan incelemelerde önemli bulgular elde edildiğini de belirtti. Yapılan incelemelerde Y.B.’nin hangi kredi kartından ne kadar para çekileceğine ilişkin ayrıntılı listeler hazırladığını kaydeden polis, çekilen miktarlarının kayıt altına aldığını ve bu bilgilerin gün gün WhatsApp üzerinden V.B.E.’ye gönderdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Kart bilgileri kullanılan kişilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade eden polis, mağdurların bir kısmının Türkiye’de, bir kısmının ise farklı ülkelerde bulunduğunu açıkladı. Bu kişilerle ilgili gerekli yazışmaların yapılacağını ve ifadelerinin alınacağını belirten polis, soruşturmanın uluslararası boyut kazanabileceğine işaret etti.

Yürütülen mali incelemelerde V.B.E. ile ilgili yeni verilere de ulaşıldığını kaydeden polis, yapılan araştırmalar sonucunda zanlının bir önceki yıl içerisinde 65 farklı kredi kartından toplam 67 işlem gerçekleştirdiğinin ve bu işlemler karşılığında yaklaşık 80 bin dolar para elde ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Aranan 5 kişi var

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, adına sahte poliçe düzenlenen başka kişilerin tespit edilmeye çalışıldığını ve yeni ifadeler alınacağını söyledi. Emare olarak alınan 7 telefon, 3 bilgisayar, bir sunucu ile çok sayıda evrakın incelemesinin sürdüğünü belirten polis, ayrıca banka hesap hareketleri ve dökümlerinin de detaylı şekilde inceleneceğini ifade etti. Polis, soruşturma kapsamında aranan 5 kişinin bulunduğunu da mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın B.Y. ile Y.B. yönünden tamamlandığını ancak V.B.E. hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü belirterek; ilk iki zanlının teminata bağlanmasını, V.B.E.’nin ise ek süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

İkisi serbest kaldı

Mahkeme; B.Y. ile Y.B.’nin kişi başı 75’er bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için ikişer kefilin 700’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.

Yargıç; soruşturmanın henüz tamamlanmadığını dikkate alarak şirket direktörü V.B.E.’nin ise 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

