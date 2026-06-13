İstikrar sürecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP’nin köklü geçmişi ve güçlü teşkilat yapısıyla ülkenin en büyük siyasi gücü olduğunu belirterek, hedeflerinin halkın desteğiyle yeniden tek başına iktidar olup istikrarı sürdürmek olduğunu söyledi.

UBP’nin Gazimağusa ve İskele’nin ardından Girne, Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde gerçekleştirdiği kapsamlı toplantılarda; Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, bakanlar, milletvekilleri, ilçe başkanları ve parti teşkilatları bir araya geldi. Genel Sekreter Ahmet Savaşan’ın da katıldığı toplantılarda, teşkilat çalışmaları, bölgesel ihtiyaçlar ve önümüzdeki dönemin yol haritası ele alındı. Toplantılarda, UBP’nin tüm kademelerinin ortak bir hedef doğrultusunda hareket ettiği vurgulanırken, teşkilatların güçlendirilmesi ve sahadaki çalışmaların artırılması konusunda görüş birliği sağlandı. Önümüzdeki süreçte, genel sekreterliğin koordinasyonunda parti organlarının daha yoğun ve koordineli bir çalışma programı yürüteceği belirtildi.

Seçime değil, geleceğe hazırlanıyoruz

Genel Başkan Üstel, UBP’nin en büyük gücünün teşkilatları olduğunu belirterek, örgüt yapısının halkla kurulan güçlü bağ sayesinde partiyi ayakta tuttuğunu ifade etti. Üstel, bakanlar, milletvekilleri ve tüm parti organlarıyla tam uyum içinde çalıştıklarını söyledi. “Seçime değil, geleceğe hazırlanıyoruz” mesajı veren Üstel, vatandaşların beklentilerini sahada dinleyerek çözüm üretmeye devam ettiklerini belirtti. Birlik ve beraberliğin en büyük güçleri olduğunu vurgulayan Üstel, çalışmaların bu anlayışla sürdüğünü ifade etti. Üstel, konuşmasının sonunda UBP’nin köklü geçmişi ve güçlü teşkilat yapısıyla ülkenin en büyük siyasi gücü olduğunu belirterek, hedeflerinin halkın desteğiyle yeniden tek başına iktidar olup istikrarı sürdürmek olduğunu söyledi.

