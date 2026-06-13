İhbar doğru çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir diş kliniğine düzenlenen polis operasyonunda, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden gerekli izinleri bulunmadan diş hekimliği yaptıkları tespit edilen İran uyruklu iki kişi tutuklandı. Zanlılar, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk emri aldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Okan Keskin, saat 10.45 sıralarında Ziya Gökalp Caddesi üzerinde faaliyet gösteren diş kliniğine düzenlenen operasyonda İran uyruklu Ş.A. ile M.F.’nin Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden diş hekimliği yapabilmeleri için gerekli izin ve yetkiye sahip olmadıklarının belirlendiğini kaydetti.

Operasyon sırasında zanlıların klinikte aktif olarak hizmet verdiklerinin tespit edildiğini belirten polis, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve çeşitli araştırmaların sürdüğünü açıkladı.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurgulayan polis, zanlıların ne kadar süredir faaliyet gösterdiklerinin, kaç kişiye hizmet verdiklerinin ve iş yerindeki faaliyetlerin kapsamının araştırıldığını belirterek mahkemeden ek süre talep etti.

Mahkeme; soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.