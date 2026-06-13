Ön hazırlık yapıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar 3 gün arayla Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde Kıbrıs müzakere süreci ve ilerleyen dönemde yapılması planlanan 5+1 formatındaki genişletilmiş toplantıya yönelik hazırlıklar ele alındı. Holguin, yarın adadan ayrılarak Ankara’ya gidecek; pazartesi ve salı günü buradaki temaslarının ardından, cuma gününe kadar Atina’da temaslarda bulunacak.

Üç gün arayla yeniden görüşme

Holguin, geçen pazartesi günü liderlerle yaptığı temasların ardından Erhürman ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile yeniden görüşme gerçekleştirdi. Holguin, önce Erhürman’la bir araya geldi. Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Holguin, Erhürman ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek 5+1 toplantısına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Erhürman’ın ise görüşme sonrası açıklama yapmayacağı ifade edildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüştü. “Sigmalive”in haberine göre, Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Holguin, Hristodulidis ile “oldukça iyi” bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve 5+1 toplantı yapılması için ön hazırlık yaptıklarını söyledi.

