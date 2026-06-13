Örnek iş birliği

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinasyonunda, orman ve arazi yangınlarına karşı toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla ülke genelinde çevre temizliği ve bilinçlendirme etkinlikleri gerçekleştirildi. Faaliyetler; Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Karargâhı ve bölge müdürlüklerinin yanı sıra Gazimağusa, İskele, Girne ve Lefke kaymakamlıkları, ilgili belediyeler ve birçok kamu kurumu ile sivil toplum örgütünün katılımıyla gerçekleştirildi. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre etkinlikler; Gazimağusa’daki Bedis Sahili, İskele’de Karadenizliler Piknik Alanı çevresi, Girne’de Boğaz Piknik Alanı, Lefke’de Cengizköy Turizm Ofisi ve çevresi ile Lefkoşa Çevre Yolu üzerindeki bisiklet yolu ve çevresindeki ormanlık alanlarda “Yangınlarla Mücadelede Çevre Temizliğinin Önemi” temasıyla yapıldı.

Kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 900 büyük boy çöp torbası dolusu atık, kuru ot ve yangın riskini artırabilecek yanıcı materyal toplandı. Etkinliklerde, yangınlarla mücadelede en etkili yöntemin önleyici tedbirler olduğu vurgulanırken, toplumun tüm kesimlerinin çevre temizliğine duyarlı olması ve doğal yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlaması gerektiği belirtildi. Ayrıca Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Felâket başa gelmeden evvel, onu önleme ve ona karşı savunma çarelerini düşünmek gerekir. Geldikten sonra üzülmenin yararı yoktur.” sözüne dikkat çekildi. Etkinliklere ayrıca polis ve itfaiye, Orman Dairesi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Kıbrıs Türk Kızılayı, çeşitli arama kurtarma dernekleri ve yerel kurum temsilcileri de destek verdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026, 10:14