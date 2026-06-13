İş birliği yapılacak

ALBANK ile Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği arasında, eczacılık sektörünün finansal ihtiyaçlarını desteklemek ve birlik üyelerinin bankacılık hizmetlerine daha avantajlı koşullarda erişimini sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

10 Haziran 2026 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan protokol kapsamında, birlik üyesi eczanelere yönelik “Eczane Kredi Paketi” devreye alındı. Paket ile eczanelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenirken, POS hizmetleri, tasarruf ürünleri ve bankacılık işlemlerinde çeşitli ayrıcalıklar da sunulacak.

Protokol çerçevesinde, kredili mevduat hesabı, ticari kredi kartı ve çek karnesi ürünlerini kapsayan finansman desteğiyle eczacılara hızlı ve pratik kredi imkânı sağlanacak. Ayrıca POS işlemlerinde avantajlı komisyon oranları ve özel kampanyaların da uygulanacağı bildirildi.

İş birliği kapsamında “Eczane Kumbara Hesabı” uygulaması da hayata geçirilecek. Bu ürün sayesinde eczacılar, belirledikleri tutarları düzenli olarak birikime yönlendirerek tasarruflarını avantajlı faiz oranlarıyla değerlendirebilecek.

ALBANK Genel Müdürü Şükrü Can, eczacıların sağlık sisteminin önemli paydaşlarından biri olduğunu belirterek, onların finansal ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler geliştirmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Can, bu iş birliğinin eczacıların faaliyetlerini daha güçlü şekilde sürdürmelerine katkı sağlayacağını söyledi.

Sektör açısından önemli

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ise protokolün sektör açısından önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak, finansmana erişim ve bankacılık hizmetlerindeki kolaylıkların eczacılara ekonomik anlamda destek sağlayacağını belirtti.