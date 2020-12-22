‘Gerekli bir uygulama’

Serdar ŞENGÜL

Sağlık Bakanlığı’nın müşterilerle bire bir temas kuran kuaför, restoran, tırnakçı, masaj salonu ve spor salonu çalışanlarına PCR testi yaptırması şartı olumlu karşılandı.

PCR testi yaptırması şartı getirilen hizmet sektörü çalışanları dün yine test yapılan merkezlere akın etti. Ücretsiz PCR testi yaptıran hizmet sektörü çalışanları, uygulamadan oldukça memnun olduklarını ifade etti.

Diyalog’a konuşan çalışanlar, hem kendi hem de toplum sağlığı için bu uygulamanın yerinde bir karar olduğunu ifade etti.

Çalışanlar, “Hem sağlık durumumuz netleşecek hem de bizimle iş yapan insanların aklındaki soru işaretleri gidecek. Ayrıca testin ücretsiz yapılması da bizim için çok iyi oldu” dedi.

Ne dediler?..

Ebru Gezer

“Lefkoşa’da pastanede çalışıyorum. Dolayısıyla hizmet sektöründe yer almaktayım. Sağlık Bakanlığı’nın PCR testi zorunluluğu getirmesi çok iyi oldu. Üstelik ücret alınmaması da güzel bir adım oldu. Hem kendi sağlığımız hem de müşterilerin sağlığı için gerekli bir uygulamaydı. Testlerimizi yaptırıp, gönül rahatlığı ile işlerimize devam edeceğiz.”

Yasemin Bekirtaner

“Gıda sektöründe çalışıyorum ve zorunlu test yaptırılması gerektiğini tv2020’den öğrendim. Hizmet sektörü çalışanlarına getirilen bu zorunluluk bana göre yerinde bir karardır. Hem toplum hem de kendi sağlığımız için bu uygulamanın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca pandemi nedeniyle işlerin düşmesinden dolayı çoğumuzun çalışma saati ve aldığı ücret düşürüldü. PCR testi için devletin ücret almaması zaten çöken ekonomimiz açısından iyi oldu.”

Agit Han

“Lefkoşa’da markette çalışıyorum. Bakanlığın PCR testi zorunluluğu getirmesi hem bizim açımızdan hem de halk açısından güzel bir adımdır. Biz test yapıp, sağlık durumumuzu netleştireceğiz, insanların da için rahat edecek. Ayrıca testlerin ücretsiz yapılıyor oluşu da zaten zor durumda olan bütçemizin sarsılmamasını sağladı. Sağlık en önemli şey… Bu nedenle bu tür uygulamaları destekliyorum.”

Samet Taş

“Gıda sektöründe çalışıyorum. Hizmet sektöründeki herkes gibi günde birçok insanla temas kuruyorum. Kişisel hijyenime, maske ve mesafe kuralına uyuyorum ama ne olur ne olmaz. Bu testin yapılıyor oluşu biz çalışanlar açısından çok iyi oldu. Hem sağlık durumumuz netleşecek hem de bizimle iş yapan insanların aklındaki soru işaretleri gidecek. Ayrıca testin ücretsiz yapılması da bizim için çok iyi oldu. Yerel vakaların arttığı bugünlerde herkes maske, mesafe ve hijyen kuralına uyarsa eminin salgın kontrol altına alınır.”

Şenol Kazan

“Lefkoşa’da bayan kuaförü dükkanında çalışıyorum. Her gün müşterilerle temas kuruyorum. İş sırasında maske takıp, hijyen kurallarına dikkat ediyorum. Mümkün olduğunca mesafeyi de kuruyorum. Şimdi hizmet sektöründe çalışanlara PCR testi zorunluluğu getirdiler. Üstelik ücretsiz yaptırabiliyoruz. Bu çok iyi bir uygulama oldu. Hem biz son sağlık durumumuzu netleştireceğiz hem de müşterilerimiz rahatlamış olacak.”

Tuğçe Karabulut

“Özel sektör çalışanıyım. İnsanlarla bire bir temasın oluyor. Bu nedenle test yaptırmamız çok iyi oldu. Üstelik ücretsiz oluşu da işimize yaradı. Her ne kadar dikkat etsek de ister istemez endişeye kapılıyoruz. Şimdi test yaptırdık, sonuçlar çıkacak ve biz de sağlık durumumuzu netleştireceğiz. Umarım ara ara böylesi uygulama yapılır.”

Bilal Karabulut

“Gıda sektöründe çalışıyorum. En önemli sektörlerden birinde çalıştığım için doğal olarak insanlara karşı sorumluluğum daha fazla. Şimdi ücretsiz test yapma imkanı buldum. Bu uygulamadan dolayı çok memnunum. Bu maddi imkanı olmayanlar ve toplum sağlığı için gerçekten yerinde bir uygulama oldu.”

Emrah Eser

“Sağlık Bakanlığı’nın çok yerinde bir karar verdiğini düşünüyorum. Keşke daha önce de yapılsaydı. Hatta ayda bir tekrarlanmalıdır. Mesela ben kuaförüm, dükkana gelen müşteri de ben de endişe yaşıyoruz. Şimdi test yaptırdık, sonuçlar çıkacak ve müşterilerimizin de içi rahat olacak.”