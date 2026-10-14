70’er bin lira ödediler

Ömer KADİROĞLU

Arapköy ve Karaağaç’ta iki trafo merkezine müdahale edilerek 100 bin TL’lik hasara neden olunduğu iddiasıyla tutuklanan iki Kıb-Tek çalışanı teminata bağlandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilen siyah renkli salon aracın zanlıların kullanımındaki araca benzediği belirtilirken, iki çalışan suçlamaları kabul etmedi.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ahmet Aşan, mahkemede olayla ilgili olguları aktardı.

Polis memuru Aşan, ilk olayın saat 01.40 sıralarında Arapköy’de, Kıb-Tek’in sorumluluğundaki trafo merkezinde meydana geldiğini söyledi. Trafo merkezine kapı kırılmadan girildiğini belirten polis, enerji çıkış kablosunun bulunduğu noktada şalter kaldırılarak müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

Polis, aynı gece saat 02.13 sıralarında Karaağaç’taki trafo merkezinde de benzer bir olay meydana geldiğini belirtti. Bu trafo merkezine de kapıya zarar verilmeden girildiğini kaydeden polis, merkezin hasara uğratıldığını ifade etti.

Polis memuru Aşan, soruşturma kapsamında bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini ve görüntülerde siyah renkli bir salon aracın tespit edildiğini mahkemeye aktardı. İncelenen görüntülerde aracın arka iki tekerleğinde jant bulunmadığının da belirlendiğini söyledi.

Her iki trafo merkezinin kapılarında kırılma veya benzeri bir hasar meydana gelmeden içeriye girildiğini belirten Aşan, trafo anahtarlarının zanlı T.A.’da bulunduğunu ve emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlıların ifadelerinde Kıb-Tek bünyesinde yaşanan sorunları ve terfi meselelerini konuşmak amacıyla buluştuklarını, olayların meydana geldiği trafo bölgelerine gitmediklerini söylediklerini aktardı. Zanlıların ayrıca olay gecesi cep telefonlarının yanlarında olmadığını ve telefonlarının pillerinin bittiğini belirttiklerini ifade etti.

Polis memuru Aşan, zanlıların beyanları ile olay saatleri ve kamera görüntülerinin birbiriyle örtüşmediğini açıkladı.

Yapılan hasar tespitinde iki trafoda toplam 100 bin TL’lik hasar meydana geldiğini belirten Aşan, olay yerine giden araçta tespit edilen özelliklerin zanlıların kullanımındaki araçta da bulunduğunu kaydetti. Makul şüphenin devam ettiğini belirten polis, zanlılar hakkında 10 Ekim’de üçer günlük tutukluluk emri alındığını, soruşturma kapsamında zanlıların suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlılar için uygun teminat talebinde bulundu.

Yargıç Mine G. Serden, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 70’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve KKTC vatandaşı iki kişinin 750’şer bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir vererek serbest bırakılmalarına karar verdi.