Çalışmalar başladı

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Şehir Planlama Dairesi ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında “Kamuda Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı” üzerine yapılması planlanan işbirliği protokolü çerçevesinde, KKTC’den bir heyet Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu.

Coğrafi Bilgi Sistemi’nin kurulması için çalışmaların başladığını kaydeden Bakan Ataoğlu, sistemin, doğru ve güncel verilerin kullanımıyla planlama, yönetim ve karar verme süreçlerinde önemli bir araç oluşturacağı inancını dile getirdi.

Açıklamaya göre, protokolün içeriğini hazırlamak için Ankara’ya giden heyette; Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Şehir Planlama Dairesi teknik personeli Şehir Plancısı Sinem Sevindik, Devlet Planlama Örgütü Mimarı Narin Güler Gündemir, Şehir Plancıları Odası Başkanı Berkay Ramiz ve Kuzey Kıbrıs Turkcell temsilcisi Tuğberk Yazgı yer aldı.

Görüşmeler kapsamında, taslak iş birliği protokolü üzerinde ilk temasların yapıldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu protokolün Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin ülkeye katacağı artılar ve sektörler arası iş birliği açısından oldukça önemli olduğu belirtildi.

Ataoğlu: Bu veriler ışığında planlama yapacak

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hükümetin her sektörün sorunları ile bire bir ilgilendiğini, yapılacak olan bu çalışmayla kamuda Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin kullanımının artırılması ve tarım, orman, turizm, planlama, bayındırlık ve çevre konularında önemli girdiler sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Ataoğlu, Coğrafi Bilgi Sistemi’nin, doğru ve güncel verilerin kullanımıyla, planlama, yönetim ve karar verme süreçlerinde önemli bir araç oluşturacağını da belirtti.

Turizm sektörü için de protokolün önemli adımlar atmayı hedeflediğini kaydeden Ataoğlu, turistik alanların planlanması, turistik rotaların belirlenmesi, ören yerleri için her dilde tanıtım cihazları ve turistik tesislerin yönetimi gibi konularda Coğrafi Bilgi Sistemi'nin kullanımıyla turizm sektöründe daha etkin bir yönetim ve pazarlama stratejisinin oluşturulmasını planladıklarını kaydetti.

