Ne derse girdim ne de okula gittim

Suna ERDEN

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında bir günde Hemşirelik Fakültesi’nden mezun edildiği ortaya çıkarak tutuklanan Anastasia Morozova dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada Morozova hakkındaki olguları aktaran polis, KSTÜ yetkililerden zanlının 10 Eylül 2019 tarihinde kayıt yaptırmış gibi gösterildiğine, ancak 4 Kasım 2023 tarihinde 67 ders girişi yapılarak, hemşirelik fakültesinden bir günde mezun edildiğine dair şikayet aldıklarını söyledi.

Polis, 25 Nisan’da zanlının evine gittiklerini, yapılan aramada diploma veya transkript bulamadıklarını belirtti.

Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde korktuğu için diplomasını komşusuna verdiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, komşuya verilen diplomanın bulunup, emare alındığını söyledi. Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu zanlının 11 Aralık 2023 tarihinde sahte belge düzenleyerek, Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Birliği’ne başvuru yapıp, üye olduğunu kaydetti.

Zanlının geçtiğimiz Cuma günü mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde zanlı ve öğretmenlerden ifade aldıklarını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde okula hiç gitmediğini, derslere girmediğini, diplomayı mesele ile ilgili cezaevinde bulunan Serdal Gündüz’den aldığını söylediğini açıkladı.

Polis, ayrıca Gündüz’ün Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Birliği’ne başvurması için yardım ettiğini söylediğini de belirtti.

Polis, zanlının Rusya vatandaşı olduğunu, eşinden dolayı ‘yüksek gelirli şahıslar’ izniyle kaldığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 250 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin bir milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.