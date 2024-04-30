İlk defası değil

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa’da 5 kez cinsel saldırı suçu işlediği gerekçesiyle tutuklanan, yargılanarak hapse mahkum edilen 29 yaşındaki Ahmet Bilgili, bu kez Gazimağusa’nın İsmet İnönü Bulvarında yabancı uyruklu bir kadını taciz etti. Bir şey sorma bahanesiyle kadının yanına yaklaşan Ahmet Bilgili’nin, 2 kez yanak ve bir kez çeneden öpmek suretiyle cinsel saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Söker, zanlının 28 Nisan 2024 tarihinde İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir restoranın önünde, bir şey sormak bahanesiyle yaklaştığı E.A isimli müşteki kadını, 2 kez yanak ve bir kez çenesinden öperek cinsel saldırı suçunu işlediğini açıkladı. Polis memuru, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının daha önce ce benzer 5 suç işlediğini açıkladı. Zanlının serbest yargılanması halinde aynı suçları işlemeye devam etme ihtimalinin olduğunu kaydeden polis memuru, tutuklu yargı talep etti. Mahkeme, zanlının bir ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.