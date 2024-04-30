Evindeki belgeler incelemeye alındı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan İçişleri Bakanlığı sekreteri Remziye Seven’in evinde gizli belgeler bulundu.

Geçen Cuma günü Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılan ve aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alınan Seven’in evinde bulunan ıslak imzalı belgeler emare olarak alındı.

Zanlı dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, zanlının 10 Ekim 2019 tarihinde okula ilk kaydının yapılmış gibi gösterilerek, 8 Mayıs 2023 tarihinde Bussines Administration Lisans bölümüne kaydının yapıldığını, 4 yıl öğrenim görmüş gibi 19 Haziran 2023 tarihinde 47 sahte ders notu verilmek suretiyle aynı gün lisans seviyesinden mezun edildiğini söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada sahte diplomayı Lefke Avrupa Üniversitesine sunarak, yüksek lisans başvurusu yaptığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada gizli ibareli belgeler ve yazışmalar tespit ettiklerini söyledi. Bulunan belgelerin vatandaşlık ve ihraç emirleriyle ilgili olduğunu kaydeden polis, bu yönde de soruşturma başlattıklarını belirtti.

Polis, belgelerle ilgili izahat istendiğini, zanlının odacısının belgeleri kutu içerisinde kendisine getirdiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının ifadesinde İçişleri Bakanlığında çalıştığını, ancak odası olmadığı için bazen işe gitmediğini söylediğini, bu hususun da araştırıldığını açıkladı. Polis, zanlının sahte diplomayı Lefkoşa’da tedavüle sürdüğüne dair de bilgi aldıklarını, bunu da araştırdıklarını ifade etti. Polis memuru soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Pandemi döneminde eğitim almış

Zanlının avukatı ise bir önceki İçişleri Bakanı görevden alınınca zanlının da bir günde görevden alındığını, odasını apar topar topladığını, evdeki belgelerin de aceleyle toplandığı için eşyaları arasına karıştığını savundu.

Polis, zanlının 2021’de okula kayıt yaptığını, o dönemde pandemi olduğu için uzaktan eğitim aldığını iddia etti.

Mahkeme zanlı hakkında talep edilen 7 günlük süreyi onayladı.