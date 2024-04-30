Önemli adım

Başbakan Ünal Üstel, hayat pahalılığı artışında özel sektörü geride bırakmayacaklarını, bu doğrultuda asgari ücrete de hayat pahalılığını yansıtmak için gereken çalışmayı yapacaklarını söyledi.

Üstel, Taşınmaz Mal Komisyonu ödemeleri için hükümet olarak kaynak yaratmak ve süreci hızlandırmak zorunda olduklarını da ifade ederek, bu çerçevede yapılan çalışmalarla ortaya çıkardıkları kaynakla, 2020 yılına kadar karara bağlanan dosyaların ödeneceğini, ödemelerin de dosya numarasına göre yapılacağını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında, iç tüzük kapsamında konuşmalar yapıldı, Taşınmaz Mal Komisyonu ödemeleri ile küçükbaş konusuna değinildi.

Meclis İç Tüzüğü 62. madde kapsamında söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, asgari ücret ve hayat pahalılığı konusunda konuştu ve asgari ücrette bir güncelleme olmayacak olmasını eleştirdi.

Şahali, hayat pahalılığının yansıtılacağını ancak asgari ücrete bunun yansıtılma düşüncesi olmadığını ifade ederek, hayat pahalılığı şu an için yüzde 16 civarıyken, asgari ücrete artış yapılmamak istenmesinin anlaşılır olmadığını söyledi.

Hiçbir verinin asgari ücretin korunduğu verisini doğru göstermediğini ifade eden Şahali, asgari ücretin yenilenip yenilenmeyeceğinin net açıklanmasını istedi.

Şahali, asgari ücretin değer kaybının giderilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Bir kilo kuzu etinin maliyetinin ne olduğunu soran ve bu konuda alınan kararlara rağmen kuzu etinin 550 TL’ye satılmadığını ifade eden Şahali, bu konudaki tartışmalara işaret etti ve nüfus belli değilken, et ihtiyacının nasıl belli olacağını sordu. Rakamlarla sorular soran ve aynı etin fiyatının Güney'de 350 TL olduğunu ifade eden Şahali, hayat pahalılığı ile ilgili belirsizliği eleştirdi, asgari ücretin acil yükseltilmesi gerektiğini söyledi ve hayat pahalılığı konusunda komite kurulması gerektiğine değindi.

Süreci hızlandırmak zorundayız

Başbakan Ünal Üstel de, Şahali’ye kamuoyunu bilgilendirme fırsatı verdiğinden dolayı teşekkür ederek, hayat pahalılığı artışında özel sektörü geride bırakmayacaklarını ifade ettiklerini belirtti ve verilen prim desteklerine işaret etti. Üstel, bu doğrultuda asgari ücrete de hayat pahalılığını yansıtmak için gereken çalışmayı yapacaklarını söyledi. Taşınmaz Mal Komisyonu için yapılan çalışmalar ve sıkıntıları da anlatan Üstel, hükümet olarak bu sıkıntıları aşmak için yaratılan kaynaklar hakkında bilgi verdi, süreci hızlandırmak zorunda olduklarını söyledi.

2020 yılına kadar karara bağlanan dosyaların ödeneceğini ifade eden Üstel, ödemelerin dosya numarasına göre yapılacağını kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024, 10:02