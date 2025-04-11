Hedef refahın artması

Kuzey Kıbrıs’a kısa süreli bir ziyaret gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün olduğu gibi gelecekte de koşullar ne olursa olsun, KKTC'nin yanında olacaklarını, Kıbrıs Türk halkıyla omuz omuza yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Yılmaz, “Türkiye, KKTC'nin her alanda kalkınması, refahının artması ve geleceğe güvenle yürümesi için tüm imkanlarını seferber ediyor” dedi.

Metehan’daki yerleşkede Yüksek Mahkeme ile Millet Kütüphanesi’nin temel atma törenine katılan Yılmaz, yeni binayla birlikte adalet hizmetlerine erişimin kolaylaşacağını, karar alma süreçlerinin hız kazanacağını söyledi. Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ise yeni binanın günün şartlarına hitap edecek şekilde ve ihtiyaçlar doğrultusunda projelendirildiğini belirtti.

Törenle temel atıldı

Yüksek Mahkeme'nin Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin bulunduğu alanda inşa edilecek yeni binası ve Millet Kütüphanesi'nin temeli dün düzenlenen törenle atıldı.

Cumhuriyet Meclisi yeni yerleşkesindeki konferans salonunda yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar ve yetkililer katıldı.

Yılmaz: Titizlikle planlandı

Temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temelini attıkları bu yapıların Türkiye’nin KKTC’nin yanındaki kararlı duruşunun somut birer ifadesi olduğunu belirtti.

Yılmaz, “KKTC'nin ekonomik büyümesi, sosyal gelişimi ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Yüksek Mahkeme binasının, KKTC'nin yüksek yargı organının kurumsal kimliğine yakışır, kapsamlı ve çağın gereklerine uygun şekilde titizlikle planlandığını belirten Yılmaz, toplam 6 bin 500 metrekarelik alanda yükselecek bu yapının Anayasa Mahkemesi salonları, duruşma salonları, yargıç ve raportör ofisleri, arşiv birimleri ve tören salonu gibi bölümleriyle yargı mensuplarına daha düzenli, güvenli ve etkili bir çalışma ortamı sunacağını söyledi.

Yılmaz, “Hedefimiz, KKTC’de adaletin güven verdiği, sistemin daha iyi işlediği bir yapıyı hep birlikte kurmaktır” dedi.

KKTC’nin itibarını yukarı taşır

“Kıbrıs Türk halkının geleceğe güvenle yürümesi için güçlü bir ekonomi, nitelikli bir eğitim, sağlam bir sağlık sistemi kadar sağlam bir devlet yapısı da gereklidir” diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bir ülkenin kalıcı gücü ve kurumsal itibarı yalnızca insan kaynağıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda işlevsel bir kurumsal yapı ve bu yapıyı destekleyen nitelikli yapılaşma ile doğrudan ilişkilidir. KKTC’de yürüttüğümüz tüm kamu yatırımlarında esas aldığımız temel yaklaşım da budur.

Çağın teknolojik imkanlarıyla donatılmış, çalışanların motivasyonunu destekleyen, vatandaşın kolaylıkla hizmet alabildiği bu yapılar, KKTC’nin itibarını da yukarı taşır.”

Her zaman yanınızdayız

“Tüm bu projeler, Türkiye ile KKTC arasındaki planlı ve sürdürülebilir iş birliğinin ürünüdür” diyen Yılmaz, “Kıbrıs Türkü’nün ekonomik açıdan gitgide daha da sağlamlaşan bir temel üzerinde, müreffeh ve kuvvetli biçimde geleceğe istikrarla yürümesi bizim öncelikli hedefimizdir” ifadelerine kullandı.

Yılmaz, “Bugün olduğu gibi gelecekte de, koşullar ne olursa olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında, Kıbrıs Türk halkıyla omuz omuza yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye, KKTC'nin her alanda kalkınması, refahının artması ve geleceğe güvenle yürümesi için tüm imkanlarını seferber etmektedir” dedi.

Tatar: KKTC güçlenerek yoluna devam edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi salonunda ilk kez konuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

“KKTC’nin egemenliğinin bağımsızlığının sembolü, kalbinin atacağı müthiş bir eser inşa ediliyor” diyen Tatar, “KKTC güçlenerek yoluna devam edecektir. Yatırımlar ülkeye hayırlı olsun” dedi.

Bağımsız yargının, KKTC ve halkın geleceği, yaşamı açısından çok önemli olduğunu ifade eden Tatar, “Adalete, yargımıza çok büyük önem veriyoruz. Yeni binalarla Metehan bölgesinin yıldızı yükseldi. Bölge değerlendi, ekonomiye katkı sağlandı” diye konuştu.

Üstel: Geleceğe atılan bir imza

Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme binasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, burada yükselen projenin sadece mimari bir proje değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğüne, adalete, bağımsız yargıya ve kurumsal devlet yapısına duydukları inancın da somut bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda özgürlüğünü, kimliğini ve varlığını büyük fedakarlıklarla koruduğunu, adaletin ve hukukun gölgesinde yaşanacak bir gelecek için kararlılıkla yol aldığını ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

“İşte bugün attığımız bu temel, geleceğe atılan bir imzadır. Ve bu imzanın mürekkebi de, Türkiye ile KKTC arasında kurulan kopmaz kardeşlik bağlarıdır. Şu anda Türk Yüzyılını yaşıyoruz. Bu yüzyılda Türkiye gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de yıldızı yükselecek ve parlayacaktır.”

Özerdağ: Günün şartlarına hitap edecek

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, yeni binanın günün şartlarına hitap edecek şekilde ve ihtiyaçlar doğrultusunda projelendirildiğini söyledi.

Özerdağ, yeni binaya taşınılmasıyla mevcut binanın ülkede iş yükünün en fazla olduğu Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin kullanımına bırakılacağını kaydetti.

“Adalet arayışı insanlık tarihi kadar eskidir, mahkeme ve yargıçlar bu hak arayışının en büyük teminatıdır” diyen Özerdağ, topluma daha iyi koşullarda hizmet verilebilmesi ve adaletin erken tecellisi için yargının ihtiyaçlarının bizzat yasama ve yürütme tarafından zamanında giderilmesi gerektiğini de belirtti.

Konuşmaların ardından duayla Yüksek Mahkeme binası ve Millet Kütüphanesi temelleri atıldı.