TOKİ sosyal konut yapacak

Yüksek Mahkeme'nin Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin bulunduğu alanda inşa edilecek yeni binası ve Millet Kütüphanesi'nin temel atma töreninde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Kıbrıs Türk halkının gelecek 50 yılını, 100 yılını garanti altına alacak KKTC Master Planımızı hayata geçirecek adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz” dedi.

Kurum KKTC’nin geleceğine damga vuracağına inandığı bazı hedefleri paylaştı. Kurum, KKTC’de sosyal konutlar yapılacağını ifade ederek, “ TOKİ’mizle Kıbrıs’ta yeni sosyal konutlar yapacağız”dedi.

"Dijital tapu sistemini, Kıbrıs’a taşıyoruz"

Kurum şunları söyledi: “Türkiye’de yıllardır başarıyla uyguladığımız dijital tapu sistemini, Kıbrıs’a taşıyoruz. Vatandaşımızın taşınmaz işlemlerini çok daha hızlı yapabilmesi için, KKTC tapu kadastro bilgi sistemi TAKBİS’i 2025 Haziran ayı sonunda devreye alıyoruz.

Ülkemizde her gün 2 milyon kişinin ziyaret ettiği Parsel Sorgu sistemini; bu ayın sonunda Kıbrıs’ta da hayata geçiriyoruz.”

Yeni sosyal konutlar...

Kurum, yeni sosyal konut projesine de değindiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Asıl müjdemizi sona sakladım. Beklentinin büyük olduğunu biliyorum. 3.3 milyon konutu dönüştürmüş, 1.4 milyon sosyal konut üretmiş bir ülke olarak; bu tecrübemizi Kıbrıslı kardeşlerimiz için de kullanacağız. Evet, TOKİ’mizle Kıbrıs’ta yeni sosyal konutlar yapacağız.

Bu muhteşem projemizi de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Mayıs ayındaki ziyaretinde sizlerle paylaşacaklar.”

