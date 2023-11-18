Kilis’ten 9 Kıbrıs gazisi 49 yıl sonra uğruna savaştıkları toprakları ziyaret etti.

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Kilisli gaziler, bu kentte noter olarak görev yapan aslen Gönyelili olan Özgen Okur’un ön ayak olması ve Musabeyli Kaymakamı Musa Özbilgin’in girişimleriyle 49 yıl sonra KKTC’yi ziyaret ettiler.

KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamalarında 15 Kasım’da Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreninde gururla yürüyerek, Barış Harekatı günlerini tekrar yaşayan gaziler, Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitliklerini ziyaretlerde ise gözyaşlarını tutamadılar.

Kilisli gaziler önceki gün de Kaymakam Musa Özbilgin ve Özgen Okur ile birlikte kapalı Maraş’ı ziyaret ederek, Türk Ajansı Kıbrıs muhabiri ile anılarını paylaştılar.

Kıbrıs Barış Harekatında Alay Komutanı şoförü olarak Mağusa ve Maraş’ı alan birlikte görev yapan Fevzi Demir, Kıbrıs Barış Harekatı’ndna sonra ilk kez geldiği Kıbrıs’ı çok değişmiş ve gelişmiş olarak görmekten duyduğu mutluluğu dle getirerek, “Ne hissettiniz?” sorusuna “Dünyaları hissettim” diye cevap verdi.

Diğer bir gazi Mehmet Emin Bozkurt duygularını, “İçimiz dolu, sevinçten ağlama noktasına geldik, gururluyuz. Bu lezzeti tattık” dedi.

Kilis ili Musabeyli ilçesi Kaymakamı Musa Özbilgin de ziyaret ile ilgili bilgi verdi.



Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023, 09:24