Son söz askerde

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Komos’un, Larnaka Limanı’ndan Gazze’ye denizden insani yardım koridoru oluşturulmasını içeren “Amaltheia” önerisini götürdüğü İsrail’den “siyasi onay” aldığı bildirildi.

Politis “İsrail’den Koridora Siyasi Onay” başlıklı haberinde teknokratlar eşliğinde Çarşamba gecesi Kudüs’e giden Kombos’un İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve dengi Eli Cohen ile görüştüğünü yazdı.

Kombos’un, koridor önerilerinin siyasi onay aldığı bilgisini paylaştığı, bunun da, önerinin tam olarak kabulü için İsrail askerî liderliğinin “evet” demesi gerektiği şeklinde yorumlandığı kaydedildi.

Habere göre, Herzog ve Cohen ile koridorun teknik yönlerini konuştuğunu kaydeden Kombos Politis’e yaptığı açıklamada “Biz çeşitli prosedürel meseleleri izah ettik. Kıbrıs’ta sahip olduğumuz liman, havaalanı ve Cyclops merkezi gibi altyapıların önemini ve insanî operasyonlarda oynayacakları rolü vurguladık” ifadesini kullandı.

Kombos, koridorun işlemeye başlama takvimiyle ilgili bir soruya “ortaya konulan meselelere somut çözümler öneriyoruz” cevabını verdi. Gazze’ye insanî yardım ulaştırılmasının zorluğuna ilişkin soruya karşılık, yardımın transferiyle ilgili seçenekler ortaya koyduklarını belirten Kombos, “Tardımlar, komşu limanlara ya da özel bir platform kurularak Gazze’ye, ya da çıkartma gemileriyle ulaştırılabilir” dedi. Kombos, Gazze’deki liman küçük ve sığ olduğu için büyük gemilerin yanaşamayacağını, bu nedenle o limana yük tahliyesinin mümkün olmadığını söyledi.

Gazete, Gazze’ye öncelikle ilaç ve gıda ulaştırılacağı, daha sonra İsrail bombardımanlarından yıkılan kritik yapıların yeniden inşa edilmesi için inşaat malzemeleri gönderileceği bilgisini aktardı.