Efsane bir gazeteciydi

Anıl IŞIK

Türk Ajansı-Kıbrıs’ı (TAK) yasal statüye kavuşturan merhum müdürlerden Kemal Aşık vefatının 34’üncü yıl dönümünde anıldı.

Kıbrıs Türk medyasına önemli hizmetler veren ve uzun süre TRT’nin Kıbrıs muhabirliğini de yapan gazeteci Kemal Aşık’ın vefatının yıl dönümü dolayısıyla dün Lefkoşa’da kabri başında ve Türk Ajansı- Kıbrıs’taki büstü önünde tören düzenlendi.

Anma törenine, Kemal Aşık’ın ailesi ve sevenleri, TAK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Enformasyon Dairesi Müdürü Feyzan Eriç Arıkan ve TAK Yönetim Kurulu üyesi Züleyha Karaman katıldı.

Lefkoşa Mezarlığı’ndaki anma töreninde, saygı duruşunda bulunuldu; Aşık’ın mezarına çelenkler konuldu.

TAK Müdürü Gürdallı, burada yaptığı konuşmada, “Kemal Aşık, hem bir gazeteci, hem bir yönetici, hem de bir insan olarak TAK’a unutulmaz hizmetler vermiştir. Biz onunla tanışma şansını bulamadık ama dinlediklerimiz, okuduklarımız onun ne kadar büyük hizmetler verdiğini bize öğretti. Kemal Aşık, efsane bir gazeteci ve yöneticiydi” dedi.

