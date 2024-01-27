Ateşkes emri verilmedi

Güney Afrika’nın soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı davada ara karar çıktı. İsrail’in Gazze'deki soykırım eylemlerini engellemek için tüm önlemleri almasının zorunlu olduğuna hükmetti. Ancak Uluslararası Adalet Divanı ateşkes emri vermedi.

Ara kararı, Lahey’deki Barış Sarayı’nda bulunan Uluslararası Adalet Divanı'nın 14 daimi üyesi ile İsrail ve Güney Afrika’yı temsilen birer yargıcın yer aldığı 16 kişilik heyet açıkladı.

Kararda, İsrail'in, kendisine bağlı güçlerin Gazze’de soykırım yapmayacağını garanti etmesi gerektiğini vurgulandı.

İsrail’in uluslararası yasal yükümlülükleri kapsamında, geçici karara uymak için alacağı önlemleri bir ay içinde Lahey’e bildirmesi istendi.

Adalet Divanı, Hamas’a da elindeki İsrailli rehineleri derhal serbest bırakma çağrısında bulundu.

Dünya basınında geniş yer buldu

Öte yandan karar duruşması dünya basınında geniş yer buldu.

Uluslararası Adalet Divanında (UAD), Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında, İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti.

UAD'nin "Gazze'de yaşanan insani trajedinin son derece farkında olduğunu ve can kayıplarından derin endişe duyduğunu" bildirdiği kararının dünya basınındaki yansımaları, AA tarafından derlendi. Birçok yayın kuruluşu, haberinde soykırımı önleme hükmünün yanı sıra ateşkes talebinde bulunulmamasını ön plana çıkardı. Reuters, kararı "UAD, İsrail'in Gazze'deki soykırım eylemlerini önlemek için adım atması gerektiğini açıkladı" başlığıyla görürken, "UAD, Gazze Şeridi'nde Hamas militanlarına karşı savaş yürüten İsrail'in soykırım eylemlerini önlemek için elinden gelen tüm tedbirleri almasına hükmetti." ifadelerini kullandı.

Al Jazeera, karara ilişkin, "UAD İsrail'in Gazze'deki soykırım eylemlerini önlemek için tedbir almasına hükmetti" başlığını atarken, Washington Post, "Uluslararası Adalet Divanı Gazze soykırımı davasında acil önlem kararı aldı" başlığına yer verdi.

AP, "UAD'nin İsrail'e Gazze'de soykırımı önleme hükmü verdiğini ancak ateşkes emri vermekten kaçındığını" belirten haberi manşetine taşıdı.

CNN'in haberinde "UAD'nin, İsrail'in Gazze'deki soykırımı önlemek için 'tüm önlemleri' alması gerektiğini açıkladığı ancak ateşkes çağrısı yapmaktan kaçındığı" belirtildi.

NBC News de benzer şekilde "UAD ateşkes emri vermekten kaçındı, İsrail'in Gazze'de soykırım eylemlerini engellemesine hükmetti" başlığı kullanıldı.

"Güney Afrika zafer ilan etti"

The Independent, kararı, "UAD İsrail'e Gazze'de soykırımı önleme hükmü verdi ancak ateşkes talebinde bulunmadı." başlığıyla görürken, The Guardian başlığında "Uluslararası Adalet Divanı İsrail'e Gazze'de soykırımı önleme hükmü verdi" ifadelerine yer verdi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, haberini "UAD İsrail'e Gazze'de soykırım eylemlerini önleme hükmü verdi ancak savaşı sona erdirme talimatı vermedi" başlığıyla servis etti.

SkyNews, "UAD'nin İsrail'e Gazze'de soykırımı önleme hükmü vermesinin ardından Güney Afrika'nın zafer ilan ettiğini" kaydetti.

EuroNews, başlığında, "UAD Gazze'de ateşkes emri vermekten kaçındı ancak İsrail'in küçük kıyı yerleşim bölgesine yönelik askeri saldırısında ölüm ve hasarı kontrol altına almaya çalışmasını talep etti." ifadelerine yer verdi.

France 24, "UAD İsrail'in Gazze'deki soykırım eylemlerini önlemek için tedbir almasına hükmetti" başlığını kullandı.