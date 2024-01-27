DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Eğer olur da herhangi bir ilçemizden bir iş birliği modeli oluşursa, teşkilatlarımızdan bize böyle bir teklif gelirse ve ilgili diğer siyasi partilerin genel merkezlerinin de olumlu görüşüyle, bir değerlendirme sonucunda olabilir. Yani biz tamamen de kapıyı kapatmış değiliz, ama bugüne kadar olmadı" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kocaeli'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdikten sonra partisinin il başkanlığı binasında ilçe belediye başkanı adaylarını tanıttı. İzmit'te Ercan Aktan, Gebze'de Mükail İzgi, Kandıra'da Kadir Özdemir, Dilovası'nda Ali Çelik, Darıca'da Muhammet Ali Ünsür, Körfez'de Orhan Bozkurt, Kartepe'de Yusuf Nuhoğlu ve Karamürsel'de Yunus Katı'nın aday olduğunu duyuran Babacan, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bileğinin gücüyle, alnının teriyle milletvekili olmuştur"

Genel seçimlerde adaylarının CHP listelerinden seçilmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Ali Babacan, şunları söyledi:

"Biz şu anda yerel seçimlere doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bizim yönümüz yarınlar, arkaya dönüp de fazla bakmıyoruz. Önceki seçimlerden bu yana da 8 ay geçti. Artık önümüze bakıyoruz. Biz 6 parti olarak ortak bir listeyle seçime girdik. Ortak listeyle seçime girildiğinde hangi partinin oyunun ne kadar olduğunun ölçülmesi mümkün değil.

Ancak şunu söyleyebilirim, bizim adaylarımızın olduğu her ilde CHP'nin bir önceki seçime göre ciddi oy artışı oldu. Yani bizim bir katkımız oldu. Üstelik bu teklif bize CHP'den geldi. Biz gidip de onlara, 'Biz sizin listenizden girelim' falan demedik. Onlar geldiler. Üstelik çok yoğun bir ısrarla, 'Ortak liste olunca D'hondt sistemine göre hepimiz daha fazla milletvekili elde edebiliyoruz, küsüratlardan kayıplar olmuyor ve bunu yaparak ancak mecliste belli bir sayıya ulaşabiliriz' dediler.

Gelen teklif üzerine, aşırı ısrar üzerine biz bunu kabul ettik. Ondan sonra o birliktelik oldu. Ve bizim her bir milletvekilimiz bileğinin gücüyle, alnının teriyle milletvekili olmuştur. Hepsi helalinden milletvekili olmuştur. Onu tekrardan bir vurgulamak isterim."

"Amacımız mecliste beşinci bir grubu oluşturmak"

Meclis'te kendi gruplarını kurmak istediklerini belirten Babacan, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz şu anda Saadet ve Gelecek Partisi'nin ortak bir grubu var. Saadet Partisi'nin temsil ettiği siyasi çizginin, biz meclis çatısı altında temsil edilmesini çok önemli buluyoruz. O grubun var olmasından, bir muhalefet grubu olarak meclis çatısı altında olmasından da çok memnunuz ve destekliyoruz. Ancak bizim şu anda 15 milletvekilimiz var. Bizim de kendi grubumuzu kurma hedefimiz var ve gayretimiz var.”

