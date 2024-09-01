İsrail'in katliamı sürüyor

Ateşkes çabalarına rağmen İsrail'in katliamı sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 40 bin 691’e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 40 bin 691 sivilin hayatını kaybettiğini, 94 bin 60 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, son 48 saat içerisinde 89 sivilin öldüğünü 205 yaralının hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

İsrail’in saldırılarının 330’uncu gününde yıkılan binaların enkazında hala sivillerin bulunduğu ifade edildi.

İsrail, Batı Şeria'da baskınları devam ediyor

Öte yandan Batı Şeria'da son yılların en büyük saldırılarından birini sürdüren İsrail ordusu, El Halil kentine baskın düzenleyerek Harem-i İbrahim Camisi'ni kısa süreliğini kapattı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine baskın düzenleyerek, Harem-i İbrahim Camisi'ni kısa süreliğine Müslümanlara kapattı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu El Halil kentindeki Vadi el-Hariyya ve Ebu Rumman mahallelerine baskın düzenleyerek, Filistinlilere ait çok sayıda evde arama yaptı. İsrail ordusu söz konusu mahalleleri kuşatarak, binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi. Harem-i İbrahim Camisi Vakfı Müdürü Mutez Ebu Suneyne, İsrail ordusunun sabah namazında Harem-i İbrahim Camisi'ni kapatarak, ibadet edenlerin camiye girmesini engellediğini belirtti. Suneyne, askerlerin, camiyi sabah saat 4'ten itibaren uyarıda bulunmaksızın kapattığını ifade etti. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise sıkı denetim prosedürleri kapsamında Harem-i İbrahim Camisi'nin yeniden açılmasına karar verildiği belirtildi.

