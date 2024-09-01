102'nci yıl coşkusu

Abdullah SUİÇMEZ

Büyük Taarruz'un 102'nci yılı Merit Park Hotel’de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Otel yönetimi, çalışanları, misafirler ve çocukların birlikte kutladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı renkli anlara sahne oldu.

Milli bayramın ruhu, gurur ve sevinç ile bir kez daha yaşanırken, Meritta Club Direktörü Burak Sarıkaş ve ekibi tarafından hazırlanan bayram etkinliği, otelin geniş bahçesinde düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı.

Çocuk misafirlerine dağıtılan Türk Bayrakları ve Atatürk resimleri, bayramın simgesi olarak kortejde gururla taşındı.

Bayraklar, balonlar ve coşkulu bir bando eşliğinde havuz etrafında gerçekleştirilen yürüyüş, hem katılımcılara hem de izleyicilere renkli ve unutulmaz anlar yaşattı.

Havuz üstüne açılan dev Türk bayrağı görülmeye değerdi. Bayram etkinliklerin sonuna doğru aileler çocukları ile birlikte ellerde meşaleler taşıyarak fener alayı oluşturdu. Amfi tiyatroda gerçekleşen Ateş Show’u izleyenlere şölen havası yaşattı.

Aileler çocukları ile birlikte bol bol hatıra fotoğraflar çektirirken, yapılan Zeybek Dans gösterisi ve çalınan marşlar kutlamaların coşkusunu daha da artırdı. Misafirlerin gösterdiği büyük ilgi, Merit Park Hotel’in geleneksel hale gelen Milli Bayram etkinliklerinin ne kadar değerli ve önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.