Brüksel’de moral buldular

Rum Yönetimi'nin, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılımıyla Brüksel’de gerçekleştirilen gayrı resmi AB Dış Konular Konseyi toplantısından “olumlu işaret” aldığı ve şimdi dikkatini, Türkiye’nin “olumu sonuç çıkmasına katkı koyacağı ümidiyle” New York’a çevirdiği bildirildi.

Fileleftheros haberi “Borrell: Kıbrıs Sorunu Türkiye-AB İlişkilerini Etkileyen En Önemli Konu” başlığıyla aktardı.

Habere göre Rum Yönetimi toplantıdan, AB Dışişleri bakanlarının Rum Yönetimi'ne destek verdiği ve “Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin sürecinin Kıbrıs sorununda ilerlemeye bağlı olduğu net söyleminde bulunduğu” sonucunu çıkardı.

Rum Yönetimi AB Yüksek Komiseri Joseph Borrell’in gayrı resmi AB Dış Konular Konseyi toplantısıyla ilgili dünkü değerlendirmesini de “TC-AB ilişkilerini doğrudan Kıbrıs sorunundaki ilerlemeye bağlanması açısından çok önemli” buldu.

Habere göre, Borrell, AB Dışişleri bakanlarının Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile “Türkiye’yi ve AB’yi etkileyen zorlukların nasıl göğüslenebileceğini, özellikle Doğu Akdeniz’deki istikrarı ve Kıbrıs sorununu görüştüğünü söyledi. Borrel Kıbrıs sorununun Türkiye-AB “ilişkilerini etkileyen en önemli konu” olarak niteledi, Rum Yönetimi de açıklamanın özellikle bu bölümüne özel bir önem atfetti.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis Rum Yönetimi'nin AB üyesi devletlerin ve AB yetkililerinin yaklaşımlarından büyük memnuniyet duyduğuna işaret etti.

“AB üyelerinin büyük çoğunluğunun, Kıbrıs sorununun Türkiye-AB ilişkilerindeki ilerlemenin temel parametresi olduğunu açıkça ifade ettiğini” söyleyen Letimbiotis “Türkiye-AB arasındaki bu diyaloğun devam etmesinin önemi, ancak aynı zamanda Kıbrıs sorunuyla bağlantısı kabul ediliyor.” dedi.

Gazete Rum Yönetimi'nin artık dikkatini, “Türkiye’nin olumlu sonuç çıkmasına ve Kıbrıs müzakerelerinin başlamasına katkı koyacağı ümidi ile New York’a çevirdiğini” de yazdı

