Yüzlerce yolcu adaya gelemedi

Suna ERDEN

Ercan Havalimanı’nda pist ışıklandırma sisteminin çalışırlık oranının yüzde 88’e düşmesi nedeniyle KKTC Sivil Havacılık Dairesi dün akşam saatlerine doğru NOTAM yayınladı. Bunun üzerine Türk Hava Yolları (THY) ve AJet gece seferlerini iptal etti. Her iki havayolu, yolculara uçuşların durduğunu bildirirken, KKTC’ye gelmek isteyen yüzlerce turistin hafta sonu tatil planı suya düştü. Oteller rezervasyon yaptıkları yolcuların gelmemesi üzerine zora girerken, eksik olan 12 lambadan 7 tanesi takıldı ve yayımlanan NOTAM geri çekildi.

Sivil Havacılık Müdürü Hayran Bolkan, Ercan Havaalanı’nda pist kenarındaki aydınlatma sorunun giderildiğini, uçuşların aksamadan süreceğini duyurdu.

Bolkan, Türkiye Cumhuriyeti Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile istişare içinde pistteki gerekli düzenlemelerin tamamlandığını kaydetti.

Bolkan, “Uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmayacak, seferler planlandığı gibi gerçekleşiyor.” dedi.

Eksik lambaların çoğu takıldı

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Başkanı Kürşat Hüdaverdioğlu da, ışıklandırma sisteminin sınırının yüzde 85 olduğunu, yayımlanan NOTAM’da yüzde 88 olarak bildirildiğini, iki hava yolu şirketinin standartlarının altında olduğu için dün geceki Ercan’a olan seferleri iptal ettiğini söyledi. Hüdaverdioğlu, yüzde 88 ışıklandırma oranının operasyonları engelleyecek bir oran olmadığını, Türk Hava Yolları (THY) ve AJet’in gece seferlerini iptal etmesinin ise şirketlerin kendi politikaları doğrultusunda aldığı bir karar olduğunu ifade etti.

Başlangıçta 12 lambanın eksik olduğunu, bunlardan 7’sinin yeniden takıldığını ve geriye 5 lambanın kaldığını aktaran Hüdaverdioğlu, yapılan çalışmaların ardından ışıklandırma sisteminin çalışırlık oranının yüzde 90’ın üzerine çıktığını kaydetti.

Maddi açıdan zarar

NOTAM’ın kaldırılmasıyla birlikte operasyonları engelleyecek bir durum kalmadığını ifade eden Hüdaverdioğlu, THY ve AJet’in gün batımından gün doğumuna kadar planlanan seferlerini iptal etmesinin şirketlerin kendi uçuş politikalarıyla ilgili olduğunu yineledi. Hüdaverdioğlu, bu kararın havayolu şirketlerine önemli maliyetler getirdiğini, yüzlerce kişinin ülkeye gelmediğini, otellerin de zora girdiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026, 10:17