Hedeflerini açıkladı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Başman Grup yöneticisi Ali Başman, aralık ayında yapılacak KTTO Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Başman, daha proaktif, çözüm üreten ve sonuç alan bir Ticaret Odası oluşturmayı hedeflediğini belirterek, “Hedefimiz üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı büyütmek.” dedi.

Son üç dönemdir KTTO Meclis ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptığını belirten Başman, Oda ve iş dünyasındaki deneyimiyle ülke ekonomisinin sorunlarını yakından gözlemleme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Ekonominin zor bir dönemden geçtiğini savunan Başman, artan maliyetler, finansmana erişimdeki güçlükler ve belirsizliklerin işletmeleri, ihracatçıları ve genç girişimcileri olumsuz etkilediğini söyledi.

Başman, sorunların çözümü için kamu ve sivil toplum örgütleriyle diyalog kuran, üyelerinin sesini duyuran ve ekonomik karar süreçlerinde etkili olan bir Ticaret Odası oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Önceliklerinin finansmana erişimi kolaylaştırmak, işletmelerin rekabet gücünü artırmak ve dijital ile yeşil dönüşümü desteklemek olduğunu belirten Başman, ekonominin tüm paydaşlarıyla ortak akıl temelinde çalışacaklarını ifade etti.

“Birlikte düşüneceğiz, birlikte üreteceğiz, birlikte büyüyeceğiz.” diyen Başman, daha güçlü bir ekonomi ve etkili bir Ticaret Odası için üyelerden destek istedi.