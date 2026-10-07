‘Enerjileme yapılmayacak’

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), iş kazalarına dikkat çekmek ve çalışanların can güvenliğinin sağlanması amacıyla başlattığı grevin bugün de devam edeceğini duyurdu.

EL-SEN Yönetim Kurulu adına Başkan Ahmet Tuğcu tarafından yapılan açıklamada, grevin ikinci gününün tamamlandığı ancak herhangi bir resmi makamdan uzlaşı veya görüşme talebinin sendikaya iletilmediği belirtildi.

Hükümetin tutumu ve gerekli adımların atılmadığı gerekçesiyle grevin sürdürüleceği belirtilen açıklamada, “Hükümetin bu konudaki tutumu ve gerekli adımların atılmaması nedeniyle grevimiz 7 Ekim Çarşamba günü de devam edecektir” denildi.

Grev süresince can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek arızalara müdahale edilerek gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağı ancak enerjileme işlemi yapılmayacağı kaydedildi.

Hastaneler ve güvenlik güçleri gibi hayati öneme sahip kurumların elektrik enerjisinin sürekliliğinin ise sağlanacağı belirtildi.

El-Sen, arızalar nedeniyle mağduriyet yaşayabilecek vatandaşlardan özür dileyerek, gösterilen anlayış ve dayanışma için teşekkür etti.

Sağlık sorunu yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına en yakın sağlık merkezine başvurmaları istendi.

