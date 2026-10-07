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5 kayıp aranıyor

Başbakanlık, Filo faciasıyla ilgili araştırmalarda bulunan iki naaşın Mahmut Demir ve Özgür Gönül’e ait olduğunu açıkladı

5 kayıp aranıyor

Başbakanlık, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bulunan iki naaşın kimliğinin belirlendiğini duyurdu.  Yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde ulaşılan iki naaşın kimlik tespitine yönelik DNA çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. İncelemeler sonucunda naaşların Mahmut Demir ve Özgür Gönül’e ait olduğu tespit edildi. Başbakanlık açıklamasında, “Mahmut Demir ve Özgür Gönül’e Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kayıp yakınlarımıza sabır ve metanet temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.  Bu arada halen kayıp 5 kişinin arandığı açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2026, 09:52
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