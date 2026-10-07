Muhalefete sert çıktı

Muhalefetin geçmiş dönemlerde ülkeye kalıcı bir eser kazandırmadığını söyleyen Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel “Kurulan devletimizin ardından ülkemize bir eser kazandırdılar mı? Bir çivi çaktılar mı? Eğer bir çivi çaktılarsa ceketimi o çiviye asacağım” dedi. Üstel, ülkedeki önemli projelerin UBP hükümetleri döneminde hayata geçirildiğini belirtti.

Üstel, Beşparmak, Alagadi, Arapköy ve Çatalköy’ü ziyaret ederek, halkla bir araya geldi.

Ziyaretlerde konuşan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel, hükümetin ilk icraatlarından birinin Belediyeler Reformu olduğunu belirterek, göreve geldikleri dönemde 28 belediyenin bulunduğunu ve birçok belediyenin “maaş ödeyemez” duruma geldiğini hatırlattı.

Üstel, “Reform öncesinde belediye çalışanlarına yönelik ‘işten çıkarılacaklar’ şeklinde propaganda yapıldı. Bırakın işten durdurmayı, çalışanların ücretlerini ve maaşlarını iyileştirdik. Bugün hiçbir belediyemizde maaş ödeyememe sorunu yok.” dedi.

Belediyelerin bugün halka hizmet üreten kurumlar haline geldiğini ifade eden Üstel, “Bütün bunların mimarı Ulusal Birlik Partisi hükümeti ve milletvekillerimizdir. Biz devletimize inanıyoruz. Devletimizin bütün kurumlarını güçlendirmek için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

UBP’nin icraatlarının kamuoyunda takdir gördüğünü belirten Üstel, “Ne yaparlarsa yapsınlar, doğru olan doğrudur. Biz yaptık, Ulusal Birlik Partisi yaptı.” dedi.

“Halkımızı hiçbir dönemde mağdur etmedik”

Geçmiş hükümet dönemlerini eleştiren Üstel, “Hazır bulmaya ve hazır yemeye alıştılar. Biz ise halkımızı hiçbir dönemde mağdur etmedik. Çalışanımızı, çiftçimizi, hayvancımızı ve devlet çalışanlarımızı destekledik.” dedi.

“Eğer bir çivi çaktılarsa ceketimi o çiviye asacağım”

UBP hükümetlerinin ülkeye kazandırdığı eserlere dikkat çeken Üstel, muhalefetin geçmiş dönemlerde ülkeye kalıcı bir eser kazandırmadığını söyledi. “Kurulan devletimizin ardından ülkemize bir eser kazandırdılar mı? Bir çivi çaktılar mı? Eğer bir çivi çaktılarsa ceketimi o çiviye asacağım.” diyen Üstel, ülkedeki önemli projelerin UBP hükümetleri döneminde hayata geçirildiğini vurguladı.

“Bu yol, ulusal dava açısından çok önemli bir yol”

Üstel, “Dargınlık ve küskünlük varsa bir kenara koyalım. Bu yol, ulusal dava açısından çok önemli bir yoldur. Bu seçim bir dönüm noktasıdır. O yüzden sandıktan Ulusal Birlik Partisi’ni güçlü çıkaralım.” dedi.

Hükümet olarak halka güven duyduklarını belirten Üstel, UBP’nin de halkına güvendiğini söyledi. Üstel, “Biz sandıktan yine birinci parti çıkacağız, gücümüzü artıracağız. İcraatlarımıza devam edeceğiz. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yeni protokoller imzalayarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçireceğiz.” dedi.