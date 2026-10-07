‘Endişeler not edildi’

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın müzik festivalleri ve Barselona futbol kampının engellenmesi konusundaki mektubunun Avrupa Birliği’nde karşılık bulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın müzik festivalleri ve Barselona futbol kampının engellenmesi gibi Kıbrıs Rum liderliğinin artan güven aşındırıcı eylemlerine ilişkin, başta BM ve AB olmak üzere, ilgili muhataplara 28 Ağustos tarihinde birer mektup gönderdiğini anımsatarak, mektupta Kıbrıs Türk tarafının söz konusu faaliyetlerin yarattığı olumsuz ortama dikkat çektiği hatırlatıldı.

Bahse konu mektuba dün Avrupa Komisyonu tarafından verilen yanıtta, Kıbrıs Türk tarafının bu eylemelere ilişkin ortaya koyduğu hususların ve Birleşmiş Milletler sürecine etkisine yönelik endişelerin dikkatle not edildiği ifade edilen

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Hatırlanacağı üzere, söz konusu mektubumuzda bu engelleme faaliyetlerinin zamanlamasına da vurgu yapılmıştı. Cevabi mektupta da, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter’in yakın geçmişte adaya gerçekleştirmiş olduğu ziyaret hatırlatılarak, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında güvenin tesisinin ve olumlu bir atmosferin teşvik edilmesinin, uygun bir ortamın yaratılabilmesi açısından önem taşıdığı vurgulanmaktadır.

Devamla, Komisyon’un amacının, hem Kıbrıslı Türkler ile Rumlar, hem de Kıbrıslı Türkler ile Avrupa Birliği arasında köprüler kurmak, diyaloğu geliştirmek ve yakınlaşmayı sağlamak olduğu ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, Kıbrıslı Türklerin izolasyonunun sona erdirilmesine ilişkin olarak 2004 yılında alınan Avrupa Birliği Konseyi kararına, alıntı yapılmak suretiyle, atıfta bulunulmaktadır.

Bu çerçevede, başta gençlik olmak üzere, Kıbrıslı Türklerin sosyo-ekonomik gelişimine katkı koyan ve Kıbrıslı Türkler ile Avrupa Birliği arasında daha yakın ilişkiler kurulmasını sağlayan sivil toplum ve özel organizasyonların, AB’nin aldığı söz konusu kararda ortaya koyduğu hedeflerle uyumlu olduğu belirtilmektedir. “