‘Güçlü bir kent inşa edilecek’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Koral Bozkurt, Gazimağusa’nın geleceğine yönelik hazırlanan projeleri ve yeni dönem hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Cumartesi günü gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bozkurt, uzman ekiplerle hazırlanan projelerin birbirinden bağımsız çalışmalar olmadığını, Gazimağusa’nın tamamını kapsayan bütüncül bir kent vizyonunun parçaları olduğunu vurguladı.

Bozkurt, yıllar içerisinde farklı bölgelerde ortaya çıkan ihtiyaçların tek tek değil, kent ölçeğinde doğru planlama ve önceliklendirmeyle ele alınması gerektiğine dikkat çekerek, Gazimağusa’nın geleceğinin bugünden planlanmasının önemine işaret etti.

Deniziyle daha güçlü bağ kuran, yeşil alanları artan, kamusal alanları nitelik kazanan, ulaşımı ve altyapısı planlanan, sosyal yaşamı güçlenen bir Gazimağusa hedeflediklerini belirten Bozkurt, temel amaçlarının yaşam kalitesini kentin her bölgesinde yükseltmek olduğunu ifade etti.

Kıyı ve sosyal yaşam öne çıktı

Sunumda, Gazimağusa’nın sahip olduğu kıyı potansiyelinin kent yaşamına daha güçlü biçimde kazandırılması, sahil ve yürüyüş alanlarının geliştirilmesi, yeşil alanların artırılması ve yeni sosyal yaşam alanlarının oluşturulması öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Sunumun ardından katılımcıların görüş ve önerileri dinlenirken, sahadan gelecek geri bildirimlerin proje süreçlerine dahil edileceği belirtildi.

“Birlikte hareket edeceğiz”

Bozkurt, Gazimağusa’nın geleceğini şekillendirirken katılımcı, planlı ve birlikte hareket eden bir belediyecilik anlayışını esas alacaklarını vurguladı.

Kalıcı çözümlerin yalnızca proje üretmekle değil, doğru ekip, güçlü koordinasyon ve ortak akılla mümkün olduğunu ifade eden Bozkurt, kent yönetiminde uzmanlık, planlama ve katılımcılığı birlikte hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Toplantıda ayrıca hazırlanan projelerin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek geniş kapsamlı bir lansmanla kamuoyuna tanıtılacağı açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2026, 10:02