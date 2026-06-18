Fransa'daki G7 zirvesinde konuşan ABD Başkanı Trump, İran ile anlaşmanın tam istedikleri gibi olduğunu söyleyerek, "60 gün içinde anlaşamazsak bombalamaya geri döneriz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi sırasında İran ile yürütülen müzakerelere ve varılan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Anlaşma tam istediğimiz gibi oldu” diyen Trump, “Kasım Süleymani'yi öldürmemiş olsaydım bu anlaşmaya varamazdık. İran ile anlaşamasaydık onları 2 yıl daha bombalayabilirdik. 60 gün içinde anlaşamazsak bombalamaya geri döneriz” dedi.

İran'ın dondurulan varlıkları konusunda da açıklamalarda bulunan Trump, "Onların parası, bir noktada geri vermemiz gerekiyor" dedi.

Trump, mutabakat zaptının bir örneğini de İsrail'e gönderdiklerini belirtti. “İsrail anlaşmadan çıkarı, nükleer silahla vurulmayacak olmaları. Nükleer holokosta engel olduk” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Lübnan'da anlaşamadıklarını ifade eden Trump, “Netanyahu bazen biraz fazla heyecanlanıyor ama iyi bir ortak. İsrail, Hizbullah konusunda daha iyi iş çıkarabilirdi, Lübnan için üzülüyorum” diye konuştu.

Barış anlaşmasının Ortadoğu genelindeki daha büyük bir barışın başlangıcı olmasını umduğunu söyleyen Trump, “Suriye lideri, Hizbullah'la ilgili sorunu çözmek ister çünkü Hizbullah onların da düşmanı. İbrahim Anlaşmaları'ın genişletilmesini umuyorum” ifadelerini kullandı .

ABD ve İran arasında imzaların cuma günü atılabileceğini söyleyen Trump, "İranlılar anlaşmak istiyor. İmzalamazlarsa en baştan başlarız" dedi.

"Piyasalar çok memnun"

Mutabakat haberinin ardından piyasaların çok olumlu tepki verdiğini söyleyen Trump, borsanın adeta uçuşa geçtiğini, petrol fiyatlarının ise varil başına 73-74 dolar seviyelerine gerilediğini aktardı.

Hürmüz Boğazı'nın kısmen açıldığını ve bir iki gün içinde tamamen açılacağını belirten ABD Başkanı, "Piyasalar her şeyden daha sesli konuşur. Alternatif bir küresel depresyon olurdu. Piyasalar bunu her şeyden çok sevdi" dedi.

Trump, İran anlaşmasında Tahran için Körfez ülkeleri tarafından finanse edilecek 300 milyar dolarlık bir yeniden yapılanma fonu kurulduğuna dair basında çıkan haberleri ise yalanladı.